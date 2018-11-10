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      Работников парковочной службы в Киеве поймали на коррупционной схеме

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      Работников парковочной службы в Киеве поймали на системной коррупции
      Работников парковочной службы в Киеве поймали на системной коррупции / Фото из открытых источников

      В пятницу, 9 ноября, прокуратура города Киева совместно с Национальной полицией раскрыли коррупционную схему, к которой были привлечены должностные лица коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".

      Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба прокуратуры города Киева.

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      Работники коммунального предприятия организовали схему вымогания средств от предпринимателей за размещение на территории столицы парковочных площадок.

      Возглавлял преступную группу главный специалист отдела организации работы парковочных площадок. Также к делу были привлечены еще трое человек. К их обязанностям относилось заниматься оформлением документов и согласовывать их.

      Также они занимались организацией встреч с предпринимателями, во время которых те передавали должностным лицам средства. Подозреваемые требовали за свои "услуги" от 500 до 700 долларов США.

      Следствие в уголовном производстве продолжается.

       

      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Коррупция Взятка
      Источник: 24 Канал
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