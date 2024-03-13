Выход из тюрьмы в обмен на контракт с ВСУ: в Раде выступили с новым предложением

В Украине активно обсуждается вопрос призыва в армию лиц, имеющих судимость, а также осужденных за ненасильственные преступления. Народные депутаты выступили с новой инициативой.

Так, на сайте Верховной Рады сегодня, 13 марта, зарегистрировали законопроект под номером 11079. Он предлагает осужденным раньше выйти из тюрьмы при условии присоединения в ряды ВСУ.

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Служба по контракту

Сейчас текст самого документа еще не опубликован. Известно, что его инициаторами выступают группа нардепов от "Слуги народа" и представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Этот законопроект предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины. Они означают разрешение на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода.

Напомним, что в обновленной версии законопроекта 10449 об усилении мобилизации говорится о том, чтобы позволить людям, которые получили условный срок за правонарушения, добровольно вступать в украинскую армию. В то же время в Министерстве юстиции, в частности, его глава Денис Малюська, считают, что мобилизация бывших заключенных должна происходить принудительно. Министр заявил, что не понимает, почему эта категория людей должна быть в более привилегированном положении, чем другие.

Мобилизация заключенных: что известно