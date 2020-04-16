"Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за рекордную медпомощь
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" еще 14 апреля доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. В Польше уже успели поблагодарить украинскцю авиакомпанию за помощь.
Интересно, что прилет такого большого самолета вызвал в аэропорту имени Шопена в Варшаве нешуточный ажиотаж. Наконец, впоследствии там поблагодарили украинскую сторону за помощь в доставке важного для борьбы с коронавирусом груза. Благодарность выразили в твиттере аэропорта.
Ранее Самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу медсредства, за его посадкой наблюдали 80 тысяч человек
Спасибо за ваш визит и за поставку нужных материалов. Радуемся, что могли позаботиться о вашей "Мрии", жаль только, что при таких обстоятельствах,
– говорится в сообщении.
К нему также прикреплено фото взлета и посадки самого большого и наиболее мощного в мире транспортного самолета украинского производства.
Добавим, что "Мрия" привез в Польшу медицинский груз из Китая. "Мрия" продолжит осуществлять гуманитарные рейсы и дальше. В госпредприятии "Антонов" говорят, что следующий полет с доставкой медоборудования из Китая самолет совершит во Францию. Его прибытие туда запланировано на 18 апреля.
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