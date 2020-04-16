"Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за рекордную медпомощь

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" еще 14 апреля доставил в Варшаву медицинское оборудование из Китая для борьбы с коронавирусом. В Польше уже успели поблагодарить украинскцю авиакомпанию за помощь.

Интересно, что прилет такого большого самолета вызвал в аэропорту имени Шопена в Варшаве нешуточный ажиотаж. Наконец, впоследствии там поблагодарили украинскую сторону за помощь в доставке важного для борьбы с коронавирусом груза. Благодарность выразили в твиттере аэропорта.

Ранее Самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Польшу медсредства, за его посадкой наблюдали 80 тысяч человек

Спасибо за ваш визит и за поставку нужных материалов. Радуемся, что могли позаботиться о вашей "Мрии", жаль только, что при таких обстоятельствах,

– говорится в сообщении.

К нему также прикреплено фото взлета и посадки самого большого и наиболее мощного в мире транспортного самолета украинского производства.

(1/2) @AntonovCompany - Dziękujemy za Waszą wizytę i za dostarczenie potrzebnych materiałów.



Cieszymy się, że mogliśmy zadbać o Wasze „Marzenie”. Szkoda, że w takich okolicznościach.



Do zobaczenia



Fot. @PiotrBozyk #flyWAW | #CargoDlaPolski | #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/2jXLO5BMXw — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) April 15, 2020

Добавим, что "Мрия" привез в Польшу медицинский груз из Китая. "Мрия" продолжит осуществлять гуманитарные рейсы и дальше. В госпредприятии "Антонов" говорят, что следующий полет с доставкой медоборудования из Китая самолет совершит во Францию. Его прибытие туда запланировано на 18 апреля.