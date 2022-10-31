Эта зима решит все: почему Путин возлагает большие надежды на морозы в Украине и Европе

Россияне 31 октября в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Давайте попробуем разобраться, для чего они это сделали и как на прекращение войны может повлиять зерновой шантаж.

Своими мнениями по поводу массированного ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры, а также ситуации на фронте поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также рассказал, удалась ли России игра в зерновый шантаж.

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Россия снова атаковала Украину ракетами, нанося удары по энергетике. На этот раз, к счастью, ПВО сработало отлично. Но все равно несколько ракет достигли цели, в том числе было поражено 18 объектов по всей стране. Вместе с тем сегодняшняя атака раскрыла дополнительные угрозы, которые несет Россия не только Украине, но и европейским странам. Ведь страна-агрессор направляет свои ракеты через воздушное пространство Молдовы, а беспилотники даже нарушали воздушное пространство Румынии. Таким образом, Россия якобы провоцирует страны НАТО. Итак, ответ, очевидно, должен быть решительным. Между тем, в Институте по изучению войны, исследовав последние действия Кремля, пришли к выводу, что Россия готовится к долгой затяжной войне.

Итак, подробнее о событиях сегодняшнего дня, а также о будущем зерновой сделки – мы с вами дальше и поговорим.

Россия пытается снова лишить Украину света

Сегодня Россия совершила несколько волн ракетных обстрелов Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 выпустили по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска, что в Ростовской области России. Противовоздушная оборона Украины сбила 44 ракеты. В частности, в зонах ответственности воздушного командования:

"Центр" – сбито 18 ракет,

"Юг" – 12,

"Восток" – 9,

и в зоне воздушного командования "Запад" – 5 российских ракет.

Впрочем, кроме ракет, по Украине были запущены и дроны. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, всего было атаковано 18 объектов в 10 областях, большинство из них – это именно энергетическая инфраструктура.

Если говорить о Киеве, то в Киевской городской военной администрации отмечают, что благодаря работе ПВО враждебных попаданий по столице нет. Однако из-за ситуации в Киевской области в городе – перебои со светом и водой. В частности, с самого утра в столице частично пропало электроснабжение. Более того, в Киевводоканале сообщили, что из-за аварийной ситуации в городе 80% потребителей остаются без водоснабжения.

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И вот в этой ситуации даже часть украинцев ошибочно считает, что такие атаки – это якобы ответ россиян за атаку на Севастопольскую бухту 29 октября. Впрочем, на самом деле Россия планомерно пытается уничтожить энергосистему Украины вне зависимости от других обстоятельств. Тем более, что ракетные атаки по понедельникам уже стали печальной традицией россиян. Соответственно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не называть ракетные атаки о мирном населении "ответом" на события на фронте.

Впрочем, понимая, что украинская ПВО работает отлично, Россия начала использовать воздушное пространство соседних стран, чтобы, с одной стороны, не позволить ВСУ сбивать ракеты слишком рано, а с другой – спровоцировать страны НАТО на эскалацию.

Россия провоцирует страны-члены НАТО

В частности, сегодня во время утренней атаки на севере Молдовы упала российская ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны. Она рухнула в пределах населенного пункта. Жертв, к счастью нет, но есть разрушение жилого дома. Впрочем, эта атака россиян имела целью причинить еще больше вреда, в частности, захватчики утром пытались атаковать беспилотниками Днестровскую дамбу, расположенную в 10 километрах от дамбы Наславча в Молдове. Дамба уцелела, но если бы не работа ПВО, это могло бы привести к трагедии с наводнением.

И действительно, эта атака крайне опасна, ведь в Командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне уже неоднократно использовали воздушное пространство Молдовы для атак по территории Украины. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне, атакуя Украину с южного направления, проводят свои ракеты таким образом, чтобы они частично залетали в воздушное пространство Молдовы, что, конечно, сужает поле для маневра наших Воздушных сил. И, по словам Игната, этот вопрос нужно выносить на международный уровень, ведь это не единичный случай и он касается не только Молдовы.

Спикер Воздушных сил отметил, что неоднократно были зафиксированы и полеты вражеских беспилотников в 5 – 10 километрах от румынской границы. То есть беспилотник оперативно-тактического уровня россиян банально провоцирует, таким образом, страны НАТО.

В МИД Молдовы уже осудили ракетные удары по Киеву и другим городам – включая ракету, сбитую украинским ПВО и упавшую на территории Молдовы. Там подчеркнули, что эти нападения – вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое запрещает наносить удары по гражданским лицам и их инфраструктуре. Более того, в МИД Молдовы заверили, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб в том числе и гражданам Молдовы. Они ведь тоже ощущают на себе последствия войны по соседству. Напомним, что недавно Молдова покупала у Украины энергоносители, теперь же вынуждена также экономить свет.

А вот у минобороны Молдовы почему-то не такая решительная реакция на падение обломков российской ракеты и на то, что российские ракеты вообще залетают в их воздушное пространство. Там заверили, что их система просто не могла ничего увидеть. Об этом со ссылкой на ведомство пишет издание NewsMaker.

И вот в этой ситуации снова остро встал вопрос передачи Западом Украине систем ПВО и ПРО, которые наши партнеры почему-то не спешат предоставлять. И советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк довольно красноречиво отметил, что наверняка "интересно" наблюдать где-то из Европы, как россияне пытаются "заморозить" целую страну, а затем слушать предложения Путина о переговорах. Вместо этого лучше просто увеличить поставки оружия Украине для скорейшей победы.

Да, конечно, сегодня наши силы ПВО сработали на отлично, сбив большинство ракет в небе. Но вечно так продолжаться не может, ведь наша система ПВО нуждается в срочной модернизации. Об этом отмечает спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Поэтому еще раз подчеркиваю, имея далеко не передовые системы ПВО на вооружении, наши защитники творят невероятные чудеса, защищая наши дома от российских ракет.

Также наши защитники продолжают уничтожать врага и на передовой. За минувшие сутки на южных рубежах защиты, Силы обороны выполнили 156 огневых задач, уничтожив 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах, самоходную крупнокалиберную гаубицу "Акация", 23-миллиметровую зенитную установку, а также очередной самолет Су-25. Всего же за минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов.

Напряжение на фронте никуда не исчезает, как и угроза из Беларуси

Впрочем, враги вцепились в Херсонскую область и на временно оккупированных территориях создают абсолютно непригодные для проживания местного гражданского населения условия. Так, по данным ОК "Юг", захватчики отключают людям электричество, воду и доступ к интернету, а также пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию. Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки. В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку по отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующим возможным перекидыванием на другие направления.

С другой стороны, Беларусь все еще остается довольно опасным направлением, откуда оккупанты могут снова попытаться наступать на Украину. В частности, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко анонсировал скорую встречу с российским диктатором Путиным, чтобы, цитирую "планировать задачу на 2023 год". Сообщается, что белорусский диктатор запросил у своего премьера информацию о реализации интеграционных проектов с Россией, но это может относиться и к военной составляющей. То есть Лукашенко банально едет к Путину получать следующие задачи.

Хотя в командовании объединенных сил ВСУ заверили, что говорить о возможности повторного наступления на Украину со стороны Беларуси можно в случае усиления группировки войск. В настоящее время на территории этой страны нет необходимого количества солдат.

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Хотя с другой стороны, военные фиксируют, что полигоны в Беларуси все же готовятся принимать военнослужащих. Да, каждый может разместить до 5 тысяч солдат. По подсчетам ВСУ, в группировке для возможного наступления должно быть около 20 тысяч российских военных, остальные должны быть белорусы. Впрочем, пока Лукашенко удалось избежать прямого участия его армии в войне.

Путин возлагает большие надежды на зиму

Но настораживает еще один момент. Институт по изучению войны предполагает, что Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменят ли они позицию Европы в поддержке Украины. Это ведь один из ключевых аспектов в этой войне. Институт прогнозирует, что Россия будет продолжать проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия или уменьшит свои цели, пытаясь добиться конкретных результатов.

То есть Путин в ближайшее время будет пытаться удерживать ныне оккупированные территории Украины. Впрочем, по случаю попытается захватить и новые, чтобы создать условия для краха западной поддержки Украины. А он, как ожидает диктатор, состоится именно этой зимой. Аналитики допускают, что Путин прибегнет к применению тактического ядерного оружия только при внезапном крахе российской армии и начале массированного продвижения украинских войск по всей линии фронта.

Но вместе с тем аналитики уверяют, что маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. А значит, постарается балансировать, чтобы не спровоцировать западные войска. Но все равно будет продолжать намекать на возможность российского тактического ядерного удара и нападения на НАТО с целью "взломать волю Запада продолжать поддерживать Украину".

По прогнозам аналитиков, проведение мобилизации и начало призыва срочников должно обеспечить Кремлю возможность для перекидывания десятков тысяч солдат на фронт уже в течение нескольких недель. Впрочем, часть будет привлечена лишь весной 2023 года.

Причем характер перекидывания мобилизованных россиян на войну говорит о том, что Кремль панически пытается усилить российскую оборону и позволить российским войскам удерживать свои позиции против ожидаемых украинских контрнаступательных операций в течение оставшейся части осени и зимнего периода. Впрочем, по данным аналитиков Института по изучению войны, Кремль создал все предпосылки, чтобы перекидывать на фронт даже молодых срочников, которые все еще не будут подготовлены.

Поэтому аналитики уверяют, что российская мобилизация убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать воевать до 2023 года, а не рассчитывать на определенное прекращение огня или эскалацию, которая могла бы завершить войну на его условиях. Также Кремль продолжает свое давление на Европу отказом поставлять энергоносители зимой. Однако европейские правительства подготовили свое население к сложной зиме, максимально запаслись энергоносителями и создали условия для сокращения потребления энергоресурсов даже путем значительных экономических потерь. Это свидетельствует о том, что европейские лидеры готовы к давлению, а значит, помощь Украине будет продолжаться.

И, как пишут аналитики, Путин будет наблюдать за западной поддержкой Украины, чтобы определиться, стоит весной реализовывать новое наступление и перекидывание призывников, или все же прибегнуть к более радикальным действиям. Впрочем, остается совершенно непонятным вопрос обеспечения оружием российских войск, ведь проблемы с этим уже наблюдаются.

Поэтому очень похоже, что Путин действительно рассчитывает именно на холодную зиму, как в Украине, так и в Европе. По его замыслу она должна остановить волю украинцев к борьбе и сократить помощь Запада. Впрочем, поскольку энергетический кризис в Европе не приводит к желаемым результатам, в Кремле перешли еще и к продовольственному шантажу, срывая "зерновое соглашение".

Подействовал ли зерновой шантаж Путина

Дело в том, что, по данным Bloomberg, мировые фьючерсы на пшеницу выросли после того, как Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из Украины через Черное море. В частности, цены на пшеницу уже повысились на 8%, а на кукурузу – на 3%. И такой скачок был прогнозируем, ведь мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части снабжения подсолнечным маслом.

Впрочем, и этот план Путина может не сработать. Во-первых, после демарша России Франция заявила, что вместе с коллегами в ЕС прорабатывает сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна. По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

А во-вторых, на самом деле зерновое соглашение может работать и без участия России, если на это будет воля президента Турции Эрдогана. И реализация такого сценария уже началась. Дело в том, что сегодня из украинских портов вышли 12 судов с зерном, несмотря на протест страны-агрессора. Это суда в страны Африки, Азии и Европы. И здесь есть интересный момент: договоренность об экспорте украинского зерна отмечает, что Совместный координационный центр в Турции, проводящий инспекцию судов, объединяет ООН и "Стороны". Никакого перечисления этих "сторон" в документе нет. То есть если Россия выходит из соглашения, то в инициативе все равно остаются другие стороны – Турция, Украина и ООН. Соответственно именно эти стороны могут продолжить процедуру проверок судов, даже без россиян. Впрочем, для этого нужна политическая воля Эрдогана.

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