Путин показывает, что готов воевать очень долго, – аналитик о постоянных воздушных атаках

Россия не прекращает наносить ракетные удары почти по всей территории Украины. Воздушные тревоги раздаются почти каждую ночь, и попадания происходят не по военным целям, а по украинским мирным городам.

За последний месяц ракетные атаки стали более системными, и это свидетельствует вероятнее всего о том, что России удалось возобновить производство крылатых ракет. А также наладить четкие поставки иранских беспилотников. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Не теряет надежды захватить Украину

Восстановление Россией возможности наносить ракетные атаки по Украине является большой проблемой. Страна-агрессор демонстрирует таким образом, что даже в условиях серьезных санкционных ограничений имеет щели, через которые получает необходимые детали для изготовления ракет и может проводить длительную войну.

Разговоры о том, что, мол, у России через 2 – 3 недели закончатся ракеты, потере стратегического запаса, не умаляют желания россиян проводить ракетные атаки.

Тем более специалисты определяют, что ракеты, которыми в последнее время обстреливают Украину, новые и изготовлены в этом году,

– заметил он.

Таким образом Владимир Путин не оставляет надежды захватить всю Украину и показывает, что готов воевать очень долго.

Валерий Клочок о мотивах Владимира Путина обстреливать города Украины: смотрите видео

Конкретные решения в санкционной политике

"Также ракетные обстрелы Украины в информационном плане направлены в первую очередь на россиян. Мол, у нас в условиях войны, санкционной политики все работает – даже военно-промышленный комплекс. При том, что у России есть куча проблем в экономике", — подчеркнул политолог.

Этот вопрос стал предметом обсуждения Европейской комиссии, Европейского Союза, которые готовят 11 санкционный пакет.

"Надеюсь после саммита "Большой семерки" мы увидим конкретные решения", – предположил Валерий Клочок.

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