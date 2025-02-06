Еще 9 пострадавших в результате обстрела Полтавы находятся в больницах: что известно об их состоянии

Жители Полтавы, пострадавшие в результате обстрела 1 февраля, находятся в больницах города. Медики оказали необходимую помощь и сейчас наблюдают за их состоянием.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя городского головы Полтавы Леси Марталишвили, которую цитирует Общественное. Россия цинично ударила по городу сверхзвуковой ракетой, в результате чего была сильно повреждена многоэтажка. Из-за вражеской атаки погибли 14 человек, а 17 – пострадали.

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Пострадавшие полтавчане находятся на стационарном лечении

Как доложила заместитель городского головы во время заседания исполнительного комитета, 5 человек находятся в областной клинической больнице, 4 – в городских больницах. Четверо пострадавших находятся в реанимации. В дальнейшем врачи первичного звена медицины будут оказывать сопровождение пострадавшим семьям.

Всего после атаки России по жилому дому к врачам обратились 19 полтавчан. 12 были госпитализированы в реанимационное и другие отделения. В городском совете отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми средствами и лекарствами.

Что известно о погибших в результате ракетного удара по Полтаве

Среди 14 погибших были дети. Россияне убили в Полтаве целые семьи и даже животных.