Попадание в дома, медучреждения и образования: все о массированной комбинированной атаке России

Российские захватчики ночью 29 декабря совершили массированную атаку на Украину. Начали обстрел оккупанты из беспилотников типа "Шахед", а затем применили и ракеты.

Началась воздушная тревога вечером 28 декабря, а впоследствии несколькими волнами продлилась до утра 29 декабря. Все, что известно о массированной атаке по Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Началась атака с пусков "Шахедов"

Воздушные силы объявили тревогу в 22.11. Тогда сообщалось, что в Сумской области существует угроза применения дронов-камикадзе. Впоследствии тревога распространилась и на Юг Украины, сирены звучали в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В 23:30 мощные взрывы прогремели в Одессе. Там стало известно о попадании обломков в многоэтажку. Предшествовали этому сообщения от местных корреспондентов о работе ПВО в городе.

В 00.00 29 декабря подтвердил информацию глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что обломки сбитого дрона повредили многоэтажное здание в Одессе. В результате вспыхнул пожар.

По словам главы ОВА, на месте работают специалисты. Что касается пострадавших, то информация уточняется.

Далее тревогу из-за движения беспилотников объявили в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях.

В 3.21 в Хмельницкой области слышали звуки взрывов. Там украинское ПВО сбивало российские беспилотники типа "Шахед".

Уже в 4:23 взрывы прогремели во Львове и Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал, что в Яворивском районе работала ПВО. Через несколько минут после этого громкие взрывы слышали и жители самого Львова.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что располагает информацией о 2 прилетах во Львове. Он написал, что оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.

В 5:35 по всей Украине раздались отбои воздушной тревоги.

Далее враг пустил по Украине ракеты

Еще ночью 29 декабря враг ударил ракетами по Конотопа в Сумской области. В результате обстрела пострадала многоэтажка, были травмированы три человека. Также произошло возгорание автомобиля.

Уже с утра россияне пустили ракеты по Харькову ряд ракет. В городе раздалась серия взрывов. В 05:09 мэр города Игорь Терехов сообщил, что в областном центре прогремели по меньшей мере 6 взрывов.

После сообщения Терехова в Харькове прогремели еще минимум 3 взрыва.

Впоследствии в 6:17 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг выпустил по городу около 10 ракет. Предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

В 03:29 Воздушные силы предупредили, что зафиксировали вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

В 6:32 Воздушные силы сообщили, что враг совершил пуски с Ту-95МС. Поэтому в ряде областях объявили воздушную тревогу.

В 7 утра в Харькове раздались новые взрывы. Корреспонденты Общественного насчитали не менее 8 взрывов. В 7:55 мэр сообщил о третьей волне обстрелов города.

В 7:05 взрыв прогремел в Днепре. Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга. По состоянию на 07.13 корреспондент Общественного сообщил о повторных взрывах в Днепре.

Впоследствии город снова потряс взрывы. О новой серии взрывов сообщили по состоянию на 07.37.

В 7.23 взрывы также слышали в Запорожье. Через несколько минут в Запорожье снова прозвучали взрывы.

В 7:34 взрывы услышали и в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщал, что в городе работает украинская ПВО. В Киевской областной военной администрации тоже сообщили о работе сил ПВО и призвали к информационной тишине на момент атаки.

В то же время о взрывах в Одессе около 07:44 сообщили журналисты. В воздушных силах заявляли, что в направлении Одессы летят крылатые ракеты из Кировоградской области. Около 08:04 раздался еще один взрыв. Местные говорят, что он был сильным.

В Силах обороны Юга подчеркнули, что работают системы ПВО по враждебным целям. Следует сохранять спокойствие и заботиться о собственной безопасности.

Около 8:54 повторные взрывы прогремели во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, во Львове оккупанты попали в жилой дом. По его данным, есть пострадавшие.

Также в одном из лицеев города начался пожар. Вероятно, из-за падения обломков ракеты. Около 08:50 во Львове слышен еще один звук взрыва.

Уже в 9:37 по всей Украине раздались отбои воздушной тревоги из-за угрозы крылатыми ракетами.

Какие последствия массированной комбинированной атаки по Украине

В Офисе генпропурора сообщили, что в результате вражеской атаки по Украине по состоянию на 12:16 известно о по меньшей мере 16 погибших и 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются.

Правоохранители также заверили, что уже начаты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений.

Одесса

В Одессе в результате атаки "Шахедами" вспыхнул пожар в многоквартирном доме при обстреле, однако пламя удалось оперативно обуздать. Мэр города Геннадий Труханов уверяет, что власти планируют помогать людям в восстановлении жилья, для этого вскоре приступят к сбору соответствующих документов.

Будем помогать всем, кто пострадал. Будем оформлять все документы, принимать формы, чтобы люди могли сделать ремонты,

– сказал мэр.

Собственно, утром 29 декабря начнет работу оперативный штаб, куда могут обращаться жители поврежденного дома по поводу получения помощи за жилье, которое полностью или частично разрушили российские оккупанты.

Последствия удара по Одессе – пострадал жилой дом: смотрите видео

Кроме того, известно о 3 погибших и 22 пострадавших. Среди них – 2 детей. Им 6 и 8 лет. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В Одесской ОВА также рассказали, что в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. В общей сложности в больницах 18 пострадавших, остальные после получения помощи, продолжают лечение дома. Между тем, спасатели продолжают ликвидировать последствия удара. Сейчас разбирают завалы.

Что происходит в Одессе после жуткого террористического удара: смотрите видео



Оккупанты атаковали жилые дома в Одессе / Прессслужба НГУ



Враг прицельно бьет по гражданскому населению / Прессслужба НГУ



Военные и спасатели продолжают разбирать завалы / Прессслужба НГУ



Кадры жутких разрушений просто шокируют / Прессслужба НГУ



Разбирать завалы спасателям помогают военные / Прессслужба НГУ

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также рассказал, что в результате атаки по Одессе есть также попадание в трехэтажное здание.

Спасатели только что извлекли из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех.

Поисковые операции продолжаются,

– написал Кипер.

С жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Также в городе в результате обстрела поврежден лицей.

Последствия российской атаки по Одессе / Фото из телеграмм-канала Олега Кипера

Киев

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки по столице зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах.

Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется,

– написал он.

Кроме того, о пожаре в Киеве сообщил и мэр Виталий Кличко. Он отметил, что в Подольском районе горит складское помещение. Мэр украинской столицы отметил, что все службы уже работают на месте событий.

Сергей Попко также добавил, что в Подольском районе в результате атаки, по предварительным данным, ранены. Он отметил, что информация еще уточняется, а все службы следуют на место происшествия.

Городской глава Киева Виталий Кличко также сообщил, что в настоящее время 7 госпитализированы в столице. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.

До этого он сообщал, что известно о пяти пострадавших в столице. Все они сейчас уже заботятся о медицинских работниках.

"В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – написал он.

Кроме того, о раненых сообщил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он написал, что предварительно в Подольском районе много пострадавших.

Виталий Кличко также сказал, что ориентировочно три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек уже получили. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно в 3 000 квадратных метров. Есть много раненых, количество уточняется.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание трех припаркованных автомобилей. Оба пожара ликвидированы. Обнаружен один пострадавший,

– написал Попко.

Он также отметил, что в Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано. Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно обнаружено 6 пострадавших.

"В Дарницком районе, на территории частного сектора зафиксировано повреждение дома. Без возгорания. Информация о пострадавших выясняется", – отметил он.

Попко отметил, что в Шевченковском районе также обнаружено возгорание в недостроенном бизнес-центре. Информация о потерпевших выясняется.

Сергей Попко также отметил, что в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа.

Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей,

– сказал он.

Попко также рассказал, что поврежденное здание станции метро Лукьяновская, вход в метро закрыт, поезда проезжают без остановок.

В конце концов в КГГА уточнили, что, по оперативной информации медиков, в результате ракетной атаки в столице пострадали 23 человека. 20 из них – госпитализирован Один человек погиб.

Виталий Кличко также сказал, что тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы.

Днепр

Временный исполняющий обязанности заместителя начальника ГСЧС Днепропетровской области Сергей Коренный рассказал , что в Днепре количество раненых из-за ракетного удара возросло до 25 человек, 5 человек – погибли.

Он также отметил, что 2 женщины, которых спасатели разыскивали как без вести пропавших, вышли на связь, с ними все хорошо.

В Днепре загорелся один из торговых центров города. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия. Также Общественное.Днепр сообщил, что в городе приостановлено движение по троллейбусным маршрутам №19, "А", "Б" и трамвайному маршруту №11.

В Днепре горел торговый центр / Видео с аккаунта @K_Loukerenko в соцсети Х

Стало известно о повреждении роддома. Об этом сообщили журналисты, отметив, что в медицинском заведении – выбиты окна.

Впоследствии на странице медучреждения в инстаграмме сообщили, что раненых или погибших нет.

Далее Глава ДОР Николай Лукашук подтвердил, что в Днепре есть погибшие и пострадавшие и подчеркнул, что на местах работают все службы.

В результате атаки по Днепру есть жертвы и пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сегодняшнее утро в очередной раз показало, с какими маньяками мы имеем дело,

– написал он.

Сначала было известно о 4 погибших в результате атаки. Однако впоследствии спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что количество жертв еще может измениться, поскольку под завалами могут быть еще люди.

Есть еще один погибший. Поэтому сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их – более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди,

– сказал он.

Лисак сообщил, что на месте попаданий помогают все: экстренные службы, волонтеры, горожане.

Последствия вражеской атаки по Днепропетровской области / Фото из телеграмм-канала Сергея Лисака

Среди раненых есть ребенок, сообщили в областной прокуратуре. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Последствия атаки по Днепру / Фото Национальной полиции Украины

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что враг запустил по области более 10 ударных беспилотников типа "Шахед". В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Уже в результате ракетной атаки произошло попадание в жилой дом, а также загорелся один из лицеев. По состоянию на 9:20 известно об 1 погибшем в результате атаки и 8 раненых. Информацию об этом подтвердил Садовый.

Также Андрей Садовый рассказал, что оккупанты повредили во Львове 3 школы и детский сад. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что в результате ракетной атаки поврежден дом на улице Хоткевича.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по состоянию на 10:33 количество раненых увеличилось до 15. Четверо из них госпитализированы.

Максим Козицкий уточнил, что все раненые находятся в состоянии средней тяжести. В момент ракетной атаки люди находились в домах. Большинство из них получили ранения из-за осколков окон, которые выбили взрывной волной.

Какие последствия атаки на Львов / Фото Садового, ГСЧС области

Власть Львова отмечает : люди, нуждающиеся в переселении, могут обратиться за помощью, пока будут продолжаться ремонтные работы.

Пострадавшие при массированном ударе здания / Фото Общественного

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что на территории Ивано-Франковской области работали силы ПВО, сбившие воздушные цели.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Запорожье

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил , что количество пострадавших в Запорожье увеличилось до по меньшей мере 12 пострадавших. Также 4 человека погибли.

В Запорожской ОВО рассказали, что целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра.

К сожалению, пока известно об одной погибшей женщине. Предварительно – 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди,

– написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Последствия массированного ракетного удара по Запорожью / Фото с телеграмм-канала Юрия Малашко

По его словам, на местах работают оперативные службы. Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе.

В Запорожье есть разрушение после атаки окупантов / Фото Национальной полиции Украины

Харьков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что взрывной волной в городе было повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. К счастью, ни один из пациентов или медперсонала не пострадал.

По предварительным данным из-за обстрелов города 1 человек погиб и 9 человек травмированы, вызовы продолжают поступать. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что во время вражеских ракетных ударов по Харькову пострадали помещение Областного центра онкологии.

В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 квадратных метров,

– написал он.

Последствия обстрела Харькова / Фото из телеграмм-канала Олега Синегубова

Синегубов сказал, что оперативные службы устраняют последствия враждебной агрессии.

Сколько воздушных целей пустили оккупанты по Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что эта атака с воздуха была самой массированной с начала российского вторжения в Украину. Так, враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

По предварительным результатам этой ночи противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА,

– написали военные.

В конце концов Воздушные силы сообщили, что Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БПЛА "Шахед", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что этой ночью россияне пускали на Украину все, что могли.

Фактически, летело все, наверное, "Калибров" не было. А так и "Кинжалы" мы видели и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах. Далее мы видим применение "Шахедов" тоже было, летели с юго-восточного направления,

– подчеркнул представитель.

Он рассказал, что российские захватчики применяли ракеты Х-22 или Х-32. Было зафиксировано около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. По предварительной информации, ракеты Х-101, Х-555 были применены тоже.

Какова была реакция на российский массированный удар от власти

Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку. Он отметил, что более 110 ракет этой ночью запустили по Украине.

Россия избивала почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито,

– написал Зеленский.

Как отметил президент, к сожалению, в результате обстрелов погибли и ранены. В то же время, все службы работают в усиленном режиме и оказывают необходимую помощь людям.

"Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим… Российский террор должен проиграть – и именно так и будет", – добавил глава государства, акцентировав, что Украина обязательно ответит захватчикам на их атаки и будет продолжать борьбу.

Последствия российских обстрелов украинских городов: смотрите видео из соцсетей Зеленского

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что нет места на карте Украины, где Россия не совершала бы преступления против мирных жителей Украины. По его словам, Россия нарушает права на жизнь, безопасность, жилье — каждый день и ночь.

Мои представители уже уехали на места трагедий. Кому нужна помощь — обращайтесь в наши региональные представительства,

– написал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские силы ПВО в очередной раз продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Большинство воздушных целей были сбиты.

Он также поблагодарил воинов за спасенные жизни.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украине нужна поддержка наших международных партнеров.

"Мы будем еще крепче, делаем все, чтобы укреплять наш воздушный щит. Но мир должен видеть, что нам нужно больше поддержки и силы для того, чтобы остановить этот террор", – сказал он.

Ермак также не знает, как мир должен называть российскую армию. По его словам, мир должен понимать, кто это.