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      Раковая опухоль экономики: Тарасюк заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

      99 Читати новину українською
      Валерий Тарасюк
      Валерий Тарасюк / Скриншот

      Тарифы на электроэнергию для населения возрастут, поскольку альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей нет.

      Сейчас эта разница напоминает раковую опухоль, которая постепенно уничтожает украинскую экономику. Об этом заявил новый председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк в эфире программы "Свобода слова".

      Читайте также: Проблемы с производителями электроэнергии: нардепы хотят услышать отчет главы АМКУ

      Он объяснил: у украинцев зарплаты не будут европейскими, если не удастся построить рынок и победить перекрестное субсидирование.

      Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену на хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебзавод еще и теряет конкурентоспособность, и это цепная реакция,
      – подчеркнул Тарасюк.

      Он считает: другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности даже в среднесрочной перспективе, не существует.

      Интересно! С 1 июля в Украине запустили рынок электроэнергии. Вместе с ним начала меняться схема, по которой работала энергосистема. Еще тогда в комментарии 24 каналу эксперт Карел Хирман прогнозировал подорожание электроэнергии для бытовых пользователей. Больше – в материале 24 канала.

      тарифи комуналка комунальні послуги
      За коммуналку украинцы платят меньше европейцев, в том числе – за электроэнергию/ инфографика 24 канала

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок электроэнергии Электроэнергия Тарифы
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