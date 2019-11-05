Раковая опухоль экономики: Тарасюк заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения возрастут, поскольку альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей нет.

Сейчас эта разница напоминает раковую опухоль, которая постепенно уничтожает украинскую экономику. Об этом заявил новый председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк в эфире программы "Свобода слова".

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Он объяснил: у украинцев зарплаты не будут европейскими, если не удастся построить рынок и победить перекрестное субсидирование.

Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену на хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебзавод еще и теряет конкурентоспособность, и это цепная реакция,

– подчеркнул Тарасюк.

Он считает: другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности даже в среднесрочной перспективе, не существует.

Интересно! С 1 июля в Украине запустили рынок электроэнергии. Вместе с ним начала меняться схема, по которой работала энергосистема. Еще тогда в комментарии 24 каналу эксперт Карел Хирман прогнозировал подорожание электроэнергии для бытовых пользователей. Больше – в материале 24 канала.



За коммуналку украинцы платят меньше европейцев, в том числе – за электроэнергию/ инфографика 24 канала