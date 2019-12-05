Распад России – прямое продолжение распада СССР: анализ доклада Российской академии наук

Распад России – совершенно негипотетическая возможность.

В этом смысле доклад Российской академии наук (РАН), вполне возможно, выглядит даже очень сильно запоздалым – процессы развиваются очень быстро, и сейчас нужно рассматривать не сам факт возможного распада, а его сценарии и варианты развития этих сценариев. Здесь, как обычно, в полной мере проявляется критическая проблема России (не только современной) – ужасающая ригидность, склонность к застою, запаздывание в формулировании угроз и решений по их преодолению.

24 канал публикует вторую часть "Сценария разлома" военного эксперта Эль Мюрида. Автор анализирует доклад ученых, где они ставят под вопрос существование Российской Федерации. Так почему уже безвозвратные перспективы распада "путинской страны"?

Читайте первую часть: Распад "путинской империи" очень реален: анализ доклада Российской академии наук

Распад России – прямое продолжение распада СССР. Ряд республик бывшего Союза уже проскочили этот этап. Россию до поры до времени спасало то, что она самая крупная из осколков бывшего СССР, а потому инерция создавала иллюзию остановки процесса. Но увы – это только иллюзия.

Распад СССР (если не рассматривать субъективные и проектные факторы этого процесса – они существовали, они имели довольно большое значение, но сейчас не о них) носил вполне очевидный и объективный характер, с которым сталкивается любая сложная система. Это проблема несоответствия управляющего контура и управляемого объекта.

СССР, как очень сложная и динамично развившаяся социальная система, столкнулся с этой проблемой очень быстро. Правящая страной верхушка перестала соответствовать сложности страны и стала ее тормозом. Система обновления кадров была жестко зарегулирована идеологическими рамками и стремлением советской номенклатуры к обособлению, что привело ко все более усиливающемуся обрыву социальных лестниц и лифтов – в итоге и без того примитивная (по отношению к уровню развития страны) советская номенклатура стала отставать в развитии от страны еще более быстрыми темпами. Фактически уже в 60 годы это несоответствие начало буквально прорываться. И именно 60 годы стали "золотым десятилетием" СССР, когда страна могла использовать весь накопленный потенциал, но он еще не был растрачен на усиливающиеся процессы деградации и противоречия.

Противоречие между системой и управляющим ею контуром могло решиться двумя путями – через усложнение управленческой верхушки (то есть, кардинальное ее обновление) или через упрощение самой системы – то есть, распад. Теперь нам известно, по какому именно пути пошел СССР.

Но противоречие никуда не делось. На смену не соответствующей потребностям страны, но все-таки довольно развитой и профессиональной с управленческой точки зрения советской верхушки и советского аппарата пришел самый настоящий биомусор из подворотен. Отбросы и подонки, место которых в любой нормальной стране на помойке, сумели в хаосе 90 годов использовать свое конкурентное преимущество – полное отсутствие моральных ограничений. И прорвались к власти, которую они сейчас и удерживают.

Очевидно, что эта публика вообще не способна соответствовать никакой социальной системе, кроме банальной воровской малины. Они и пытаются ее построить – но Россия, как система, слишком сложна для того, чтобы стать ею. Поэтому несоответствие управляющего контура и управляемой системы ведет к повторению пройденного – либо эта "элита" будет снесена и кардинально обновлена, либо страна будет вынуждена снова проходить через процесс распада и упрощения.

Проблема, конечно, в том, что самым важным фактором любого динамического процесса является время. Оно – ключевой ресурс. Его стремительно теряют. Пока нынешний режим у власти, распад страны неизбежен. Обратный отсчет уже включен. И времени остается очень немного. Если попытаться провести аналогию с распадом СССР с точки зрения динамики процесса, мы сейчас примерно в 88-89 году.

Продолжение следует...

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