Рассматривает ли власть вариант дефолта в Украине: комментарий Мендель

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом.

Украина рассчитывает на увеличение потенциального финансирования от МВФ и ожидает дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом Мендель сказала в интервью Интерфакс-Украина.

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Она подчеркнула, что для Украины сейчас сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным.

Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19,

– сказала Мендель.

В отношении дефолта Мендель отметила, что Украина будет очень долго и тяжело приходить в себя из-за дефолта. Поэтому власть не будет рисковать жизнями украинцев и даже не рассматривает вариант дефолта.

Что такое дефолт?Это неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

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