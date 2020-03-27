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      Рассматривает ли власть вариант дефолта в Украине: комментарий Мендель

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      Мендель о дефолте и помощи МВФ / glavred.info

      Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинская власть не рассматривает вариант с дефолтом и рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом.

      Украина рассчитывает на увеличение потенциального финансирования от МВФ и ожидает дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом Мендель сказала в интервью Интерфакс-Украина.

      Важно Коронавирус может убить экономику Украины

      Она подчеркнула, что для Украины сейчас сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным.

      Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19,
      – сказала Мендель.

      В отношении дефолта Мендель отметила, что Украина будет очень долго и тяжело приходить в себя из-за дефолта. Поэтому власть не будет рисковать жизнями украинцев и даже не рассматривает вариант дефолта.

      Что такое дефолт?Это неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      Почему транш МВФ так важен для Украины: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: МВФ Владимир Зеленский Транш МВФ Новости Украины Новости политики Юлия Мендель Дефолт
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