Растрата 7 миллионов гривен: дело "Львовугля" передали в полицию

Госаудитслужба подтвердила факты неэффективного использования бюджетных средств – около семи миллионов гривен – в ГП "Львовуголь".

Заключение аудита направили в полицию и приобщили к уголовному производству по признакам растраты, сообщает Bihus.info.

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Еще в 2018 году журналисты издания "Наши деньги. Львов" выяснило, что, несмотря на убытки и проблемы с выплатой зарплаты, ГП "Львовуголь" заказывало услуги по перевозке руководства персональными автомобилями на сумму более 6,5 миллионов гривен.



Предприятие "Львовуголь" подписало 4 договора с частными предпринимателями / Сайт закупок Prozorro

Эту информацию юристы "Тисни" (Bihus.Info) направили в Западный офис Госаудитслужбы, которая и провела аудит предприятия.

Отметим, что преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.