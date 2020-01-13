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      Растрата 7 миллионов гривен: дело "Львовугля" передали в полицию

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      Иллюстративное фото / ukrinform.ua

      Госаудитслужба подтвердила факты неэффективного использования бюджетных средств – около семи миллионов гривен – в ГП "Львовуголь".

      Заключение аудита направили в полицию и приобщили к уголовному производству по признакам растраты, сообщает Bihus.info.

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      Еще в 2018 году журналисты издания "Наши деньги. Львов" выяснило, что, несмотря на убытки и проблемы с выплатой зарплаты, ГП "Львовуголь" заказывало услуги по перевозке руководства персональными автомобилями на сумму более 6,5 миллионов гривен.


      Предприятие "Львовуголь" подписало 4 договора с частными предпринимателями / Сайт закупок Prozorro

      Эту информацию юристы "Тисни" (Bihus.Info) направили в Западный офис Госаудитслужбы, которая и провела аудит предприятия.

      Отметим, что преступления наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Львова Угольная промышленность Полиция
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