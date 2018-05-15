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Разработчики представили новую операционную систему, которая может "убить" Android и iOS

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Разработчики представили новую операционную систему, которая может
Разработчики представили новую операционную систему, которая может "убить" Android и iOS / Фото из открытых источников

Новая операционная система KaiOS, которая может стать достойным конкурентом для таких "операционок", как Android и iOS. Сейчас она только набирает популярность в Индии, однако не исключено, что вскоре появится и на международном рынке.

Об этом сообщает akket.com.

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По официальным данным от индийских магазинов, операционная система KaiOS уже обошла iOS, установленную на iPhone, по популярности в Индии. Сейчас под ее управлением работает 15% мобильных устройств на рынке, то есть почти каждый пятый телефон. Если так пойдет и дальше, то уже совсем скоро эта ОС сможет составить конкуренцию Android, а это еще несколько лет назад казалось невозможным в ближайшее десятилетие.

Операционная система KaiOS была создана несколько лет назад, а ее основой послужил исходный код Firefox OS, на которой компания Mozilla свое время поставила крест. Новая ОС устанавливается на кнопочные телефоны, но при этом позволяет обеспечить в них поддержку новейших технологий и компонентов, в том числе Wi-Fi, Bluetooth и даже сети 4G с голосовой связью VoLTE. С недавних пор она даже поддерживает сторонние приложения, наподобие WhatsApp и Twitter

KaiOSОперационная система KaiOS пока доступна только в Индии и на кнопочных телефонах

Огромную популярность KaiOS набирает за счет того, что смартфоны под ее управлением стоят меньше 100 долларов, благодаря чему позволить себе подобные телефоны могут все желающие. Эксперты считают, что этой операционной системе вскоре удастся составить конкуренцию iOS и Android в других регионах мира, но преимущественно в тех странах, жители которых проявляют большой интерес к кнопочным и недорогим мобильным устройствам.

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Разработчики ОС, в свою очередь, делают все возможное для расширения ее функциональных возможностей, поэтому вскоре она, вероятно, сможет полноценно работать с сенсорными экранами.

Теги: Техно Гаджеты Индия Android
Источник: 24 Канал
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