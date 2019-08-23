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      Бывший мэр Варшавы станет бизнес-омбудсменом в Украине

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      В Украине будет новый бизнес-омбудсмен
      В Украине будет новый бизнес-омбудсмен / Иллюстративное фото (pixabay)

      Кабмин утвердил решение наблюдательного Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля об избрании бизнес-омбудсменом Марчина Свенчицького. Сейчас Свенчицкий является депутатом польского парламента, а раньше работал мэром Варшавы.

      Распоряжение Кабинета Министров от 21 августа уже опубликовали на "Правительственном портале". В силу оно вступит с 12 октября.

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      30 июля на заседании Совета бизнес-омбудсмена утвердили кандидатуру будущего бизнес-омбудсмена Украины – Марчина Свенчицького.

      Что известно о Свенчицьком?
      Ему 72 года. Экономист, депутат Сейма в 1989-1996 годах. С 1994 по 1999 год был мэром Варшавы. Затем год проработал советником по экономическии реформам президента Литвы Валдаса Адамкуса. С 2002 по 2005 – директор по экономическим и экологическим вопросам ОБСЕ. В 2011 году снова избран в парламент Польши и является действующим депутатом по состоянию на 2019 год.

      Известен проукраинской публичной позицией и поддержкой украинских политзаключенных, удерживаемых в России.

      Мартин
      Марчин Свенчицкий будет новым бизнес-омбудсменом в Украине / Фото TVP

      Почему в Украине поменяется бизнес-омбудсмен?

      В феврале 2019 года бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который заканчивался в мае 2019 года. Однако согласился работать еще до октября – пока не выберут достойную кандидатуру на замену.

      Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы, причем дважды – в 1997-1999 и 2008-2009 годах. Потом был еврокомиссаром по вопросам финансового программирования и бюджета в 2009-2010 и по вопросам налогообложения, пошлин, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством в 2010-2014 годах.

      Что такое бизнес-омбудсмен и чем он занимается?

      Это должностное лицо, которое занимается защитой интересов бизнеса перед органами власти, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Бизнес-омбудсмен выступает инструментом разрешения конфликтов и споров между властью и бизнесом, посредником между государством и бизнес-средой.

      Цель бизнес-омбудсмена – действовать с целью содействия прозрачности работы органов государственной власти, а также предотвращения коррупции или другим нарушением законных интересов предпринимателей. В Украине это новый институт, действующий с 2014 года. Пока единственным бизнес-омбудсменом был Альгирдас Шемета.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Бизнес
      Источник: 24 канал
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