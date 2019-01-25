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      "Реал" заработал больше всех в 2018 году, три клуба украинцев в топ-20

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      Мадридский "Реал" получил рекордный доход в сезоне 2017-2018
      Мадридский "Реал" получил рекордный доход в сезоне 2017-2018 / twitter Real Madrid

      Аудиторская компания Deloitte опубликовала свой ежегодный рейтинг клубов Deloitte Football Money League, которые больше всех заработали в сезоне 2017-2018.

      В этом рейтинге мадридский "Реал" вернулся на первое место, обойдя "Манчестер Юнайтед", которые два предыдущих года находился на первой позиции. "Реал" стал первым из футбольных клубов, чьи доходы превысили 750 миллионов евро – 750,9 миллиона евро.

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      На второй позиции еще один испанский клуб – "Барселона". "Сине-гранатовые" за этот период получили доход в размере 690,4 миллиона евро. "Манчестер Юнайтед" оказался лишь на третьем месте с доходом в 666 миллионов евро. 

      В общем доход 20 футбольных клубов за этот период составил 8,3 миллиарда евро, что на 6% больше, чем за год до этого. Все они представят топ-5 европейских чемпионатов – Испании, Англии, Франции, Германии и Италии. При этом в топ-10 сразу шесть клубов из Англии.

      Инфографика по доходам футбольных клубов (нажмите для увеличения)

      Стоит добавить, что в топ-20 входит сразу три клуба, в которых выступают украинцы. "Манчестер Сити" Александра Зинченко разместился на пятой позиции (568,4 миллиона евро). "Шальке" Евгения Коноплянки на 16-м месте (243,8 миллиона евро). Замыкает топ-20 английский "Вест Хэм" (197,9 миллиона евро), куда летом 2018 года перебрался Андрей Ярмоленко. К слову, его бывший клуб – дортмундская "Боруссия" – на 20-й позиции (317,2 миллиона евро).

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      Источник: 24 Канал
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