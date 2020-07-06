Трехдневные реляции о немыслимых успехах в борьбе со скрутками НДС вызвали больше вопросов, чем дали ответов.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Выявленная схема якобы генерировала расхищение на 2 млрд. грн. в месяц, а украинскому обществу было заявлено в свое время о потерях на 90 млрд. в год (90/12=7,5 млрд. в месяц). Получается, как минимум, три четверти "схематозного рынка" продолжают себя чувствовать хорошо", - отметил Вячеслав Черкашин.

По его словам, как факт победы, предоставлен рост странного показателя "налоговая эффективность НДС" (отношение суммы поставок к сумме уплаченного налога), сделанного без учета сумм налога, заявленного к возмещению, включая те, что проверяются, а главное - отложенных налогоплательщиками (принудительно или не очень) сумм налогового кредита в счет будущих налоговых периодов (рядки 20.2 и 20.3 Декларации по НДС). Аналитик уверен: это превращает показатель, как минимум, в попытку манипуляции.

По странному стечению обстоятельств сайт ГНС по состоянию на утро 04.07 в разделе "Показатели работы" не дает данных по переплатам налогов, включая НДС (последнее обновление 29.05.2020 за 4 месяца), хотя по другим позициям информация обновлена на 01.06.2020,

- объясняет эксперт.

"После водопада следственных активностей - сумм (+6,4 млрд в бюджет), обысков (аж 120), изъятий (60 предприятий), негласных розысков (50) - нам заявляют, что: "Оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС". Что? Обвинение предъявлено всего лишь одному налоговику, когда даже человеку далекому от налогов понятно, что преступная группа должна насчитывать десятки человек", – пишет Вячеслав Черкашин.



Аналитик уверен: подобные нестыковки и странности серьезно подрывают доверие к происходящему - напоминает пшик с громким делом "налоговиков Клименко". А на вопрос: "Что происходит - смена бандерши в борделе или реальная борьба с расхищением НДС?", ответ склоняется к первому варианту.