Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли

Бесплатная земля в центре столицы – мечта для любого строителя. В Киеве мечты сбываются : в самом сердце Украины нарезают народную собственность под "дипломатическим прикрытием".

Земля для строительства – бесплатно и без ограничений! Серый "девелопмент" под дипломатическим прикрытием. Сотни потерянных гектаров. Сколько можно заработать на бесплатной земле?

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Представьте себе, что вы столичный строитель, и увидели по дороге на работу какой-то хороший земельный участок. Вы приходите в Киевсовет и говорите: дайте, пожалуйста. И вам его дают. Просто так. И делайте там, что хотите. Нет-нет, денег не надо, земля в Киеве – бесплатная. Фантастика, правда? Однако это стало возможным в реальной жизни.

Когда в столице продают землю, цена одного гектара начинается с 30 миллионов гривен, и может достигать даже 50 миллионов и больше. Однако можно ли получить землю бесплатно.

Не просто "можно получить". Таких сделок уже десятки: где-то только планируют строительство, где оно уже идет, где-то уже закончено. Пять слов: Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств. ГДИП. Государственный монстр рынка недвижимости,

– прокомментировал журналист Вячеслав Касим.

"Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" – неуклюжее название. В коридорах столичной власти ее сокращают просто до ГДИП. Специальное госпредприятие для выполнения прихотей иностранных дипломатов: оно их кормит, возит, предоставляет в аренду жилье, даже строит посольства. Иногда. Ибо у ГДИП есть еще одна сторона – теневая, о ней почти никто не знает, и никогда не видел ее в полном объеме.

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Обычное госпредприятие по своему желанию может получить любой земельный участок в столице. Когда-то ГДИП была коммунальным предприятием, впоследствии город Киев подарил его государству. С начала девяностых получает бесплатно земли по всей столице, формально – под строительство посольств. Все эти годы ГДИП возглавляет один и тот же человек – Павел Александрович Кривонос.



Павел Александрович Кривонос

Егор Недашковский – юрист, специализирующийся на делах в градостроительной сфере. За "Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств" он нашел длиннющий шлейф странных строек. И все благодаря одной хитрой лазейке в законодательстве.

Установлены определенные случаи, когда можно отводить земельные участки без конкурса, без аукциона. Это для строительства школ, садиков, больниц, и есть случай – иностранные представительства. Но кто бы мог подумать, что вместо иностранных представительств там будет происходить строительство жилых домов? Как это происходит сегодня на отдельных земельных участках по всему городу Киеву,

– рассказал юрист Егор Недашковский.

Океан Эльзы "911". 2001 год. Съемки этого клипа стали одними из последних в истории натурной площадки Киевской киностудии имени Довженко. Через несколько месяцев начался процесс, который закончился в 2003 году – весь этот огромный парк оказался в собственности ГДИП. Формально, его отдали под строительство резиденций послов, гольф-клуба для дипломатов. Столичная власть забрала площадку у киностудии, а потом отдала ГДИП бесплатно. Председатель Госкино до сих пор считает это "невосполнимой потерей".

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