Результаты российской агрессии: Украина потеряла от 50 до 150 миллиардов долларов

Вследствие оккупации Донбасса и Крыма украинская экономика потеряла от 50 до 150 миллиардов долларов. На неподконтрольных территориях остается государственная недвижимость стоимостью около 3,57 миллиарда долларов.

О статистике потерь Украины вследствие аннексии Донецкой и Луганской областей и Крыма сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

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Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 миллиардов),

– отметил министр.

Андерс Ослунд – шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и других постсоветских стран.

По словам Милованова, стоимость государственной недвижимости в Крыму и на Донбассе составляет 85 миллиардов гривен, то есть 3,57 миллиарда долларов. Как сообщает Фонд госимущества, примерно 70% госимущества на Донбассе расположены на неподконтрольных территориях.

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