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      Результаты российской агрессии: Украина потеряла от 50 до 150 миллиардов долларов

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      Украина потеряла до 150 миллиардов долларов из-за агрессии России / http://polityka.today/

      Вследствие оккупации Донбасса и Крыма украинская экономика потеряла от 50 до 150 миллиардов долларов. На неподконтрольных территориях остается государственная недвижимость стоимостью около 3,57 миллиарда долларов.

      О статистике потерь Украины вследствие аннексии Донецкой и Луганской областей и Крыма сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.

      Читайте также: Предложения "послать" их – безответственные, – Милованов о сотрудничестве Украины с МВФ

      Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку около 100 миллиардов),
      – отметил министр.

      Андерс Ослунд – шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и других постсоветских стран.

      По словам Милованова, стоимость государственной недвижимости в Крыму и на Донбассе составляет 85 миллиардов гривен, то есть 3,57 миллиарда долларов. Как сообщает Фонд госимущества, примерно 70% госимущества на Донбассе расположены на неподконтрольных территориях.

      Подробнее о стоимости недвижимости на Донбассе и в Крыму

      • В Крыму и Севастополе зарегистрировано 57,7 тысячи объектов недвижимого государственного имущества, их остаточная стоимость составляет 46 миллиардов гривен (1,93 миллиарда долларов).
      • На территории Донецкой области – почти 120 тысяч объектов недвижимости стоимостью 33 миллиарда гривен (1,39 миллиарда долларов).
      • На Луганщине – почти 70 тысяч объектов недвижимости стоимостью 33 миллиарда гривен (970 миллионов долларов).

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Донецка Новости Луганска Тимофей Милованов
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