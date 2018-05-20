20:33
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
18°C 13°C
  • понедельник
    19°C 9°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Робот очень правдоподобно демонстрирует эмоции: видео

27 Читати новину українською
Очень эмоциональный робот
Очень эмоциональный робот

Американские инженеры создали робота, который может очень правдоподобно выражать эмоции. Причем это видно не только на экране, который является его лицом.

Об этом пишет nplus1.ru.

Да. На экране-лице он демонстрирует эмоции мимикой.

Читайте также: Google представила искусственный интеллект, которого не отличить от человека: запись

При этом он покрыт искусственной кожей, на которой могут выступать пупырышки "гусиной кожи" и шипы, в зависимости от эмоций. Для этого они оснастили работа двумя панелями, закрепленными по бокам. Один вид при большом давлении превращается в шишку, а другой в полусферу, но с шипом на конце.

С помощью шприцев робот может надувать тот или иной вид шишек.

Робот показывает эмоции: видео

 

Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку
сегодня, 20:01 Самые смешные мемы недели: Путин подарил себе мост, королевская свадьба удалась на шутку
191
Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
сегодня, 19:01 Нам лгут, или Почему Гордон озвучивает мечты Путина
Блог Медіа 4155
Чому ми нація тактичного мислення
сегодня, 16:01 Чому ми нація тактичного мислення
Сергій Постоловський 686
Остановите Трампа: новые санкции на подходе
сегодня, 12:00 Остановите Трампа: новые санкции на подходе
Злой Одессит 2665
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сегодня, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 2225
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук