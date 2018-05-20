Робот очень правдоподобно демонстрирует эмоции: видео

Американские инженеры создали робота, который может очень правдоподобно выражать эмоции. Причем это видно не только на экране, который является его лицом.

Об этом пишет nplus1.ru.

Да. На экране-лице он демонстрирует эмоции мимикой.

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При этом он покрыт искусственной кожей, на которой могут выступать пупырышки "гусиной кожи" и шипы, в зависимости от эмоций. Для этого они оснастили работа двумя панелями, закрепленными по бокам. Один вид при большом давлении превращается в шишку, а другой в полусферу, но с шипом на конце.

С помощью шприцев робот может надувать тот или иной вид шишек.

Робот показывает эмоции: видео