Комары летают на расстоянии 50 метров от земли возле Тузловского лимана на Черном море. Считают, что этих насекомых есть несколько миллионов. Об этом сообщил заместитель директора нацпарка Иван Русев.

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Миллионы комаров прилетели в Одесскую область / Фото из фейсбука Ивана Русева

Прилетели из-за смены погоды

Насекомые прилетели в таком количестве из-за постоянной смены погоды. Ведь в национальном парке часто падали дожди и была жара.

После проливных дождей и жары на Тузловской Амазонке, ближе к вечеру, по горизонту поместий и Черного моря, был мгновенный масштабный воздушный планктон. Это завораживающее явление образовалось над травяными общинами, над огромной мелкой и влажной частью Тузловского лимана,

– отмечает Иван Русєв.

Также Русєв пишет, что этих комаров бояться не стоит. Потому что они не кусают.



Из-за влаги прилетел рой комаров-звонцов / Фото из фейсбука Ивана Гусева

Что известно о комарах-звонцах

Насекомые семейства длинноусых.

Они распространены во всем мире.

С июля по август размножаются вторично.

Днем, особенно в жару, комаров нет. Они прячутся под листьями в сырых местах.

Звонцы не кусают, потому что у них плохо развиты рты.

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