Роковые женщины Киева: от княгини Ольги до принцессы Дагмар
Испокон веков Киев считали матерью городов русских, ведь его историю творили не только мужчины, но и женщины. 24 канал предлагает ознакомиться с роковыми женщинами Киева.
Эти женщины достигли много и даже больше, чем некоторое мужчины. О роковых женщинах, которые повлияли на историю Киева – рассказывает 24 канал.
Читайте также Украинские красавицы 100 лет назад: 7 уникальных фото
Русская княгиня из династии Рюриковичей – Ольга
Княгиня Ольга была женой киевского князя Игоря Рюриковича, и матерью Святослава. Она отомстила древлянам за гибель своего мужа в 945 – 946 годах. Княгиня Ольга упорядочила сбор дани и организовала погосты.
Канонизирована католической и православной церквями как святая Ольга.
Княгиня Ольга
Четвертая дочь императора Николая II – Анастасия Николаевна
Анастасия – четвертая дочь императора Николая II и Александры Федоровны. Ее расстреляли вместе с семьей в доме Ипатьева.
Канонизирована вместе с родителями, сестрами и братом в соборе новомучеников Российских как страстотерпица в 2000 годах.
Анастасия Николаевна
Принцесса Наталья Долгорукова
Наталья Долгорукова (урожденная графиня Шереметьева, после пострига схимонахиня Нектария) – жена Ивана, которая в ссылке родила 3 мальчиков: Михаила, Дмитрия и Бориса. В 1740 году ее вернули из ссылки, и дожила свои последние годы в Москве.
Впоследствии, Наталья Шереметева напишет свои знаменитые "Записки".
Наталья Шереметьева
Мария Заньковецкая – самая известная женщина древней и современной Украины
Украинская актриса и театральный деятель – Мария Заньковецкая. Она была ведущей звездой украинского театра конца 19 начала 20 века, а также народная артистка Украинской ССР (1922 год).
Лучшими ее ролями были:
- Наталья из постановки "Наталка Полтавка";
- Галя, Ярина из спектакля "Назар Стодоля", "Невольник";
- Елена, Оксана, Зинка – "Мироед, или паук", "Пока солнце взойдет, роса глаза выест", "Две семьи";
- Харит, София – "Служанка", "Несчастная";
- Катя постановления "Не судьба", и Наталья с "Лимеривна".
Мария Заньковецкая
Оперная певица Оксана Петрусенко
Оперная певица Оксана Петрусенко признана лучшей исполнительницей украинских народных песен и романсов. Петрусенко – кавалер ордена "Знак Почета" – 1936 и народная артистка УССР – 1939 год.
Голос Оксаны Петрусенко – является голосом-символом Украины ее времени.
Украинская оперная певица Оксана Петрусенко
Ее императорское Величество – Мария Дагмар
Российская императрица и жена Александра III. Она также была матерью последнего российского императора из династии Романовых – Николая II.
В апреле 1919 года, после плена, Дагмар покинула империю и прожила свои последние годы в Дании.
Мария Дагмар