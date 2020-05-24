Роковые женщины Киева: от княгини Ольги до принцессы Дагмар

Испокон веков Киев считали матерью городов русских, ведь его историю творили не только мужчины, но и женщины. 24 канал предлагает ознакомиться с роковыми женщинами Киева.

Эти женщины достигли много и даже больше, чем некоторое мужчины. О роковых женщинах, которые повлияли на историю Киева – рассказывает 24 канал.

Читайте также Украинские красавицы 100 лет назад: 7 уникальных фото

Русская княгиня из династии Рюриковичей – Ольга

Княгиня Ольга была женой киевского князя Игоря Рюриковича, и матерью Святослава. Она отомстила древлянам за гибель своего мужа в 945 – 946 годах. Княгиня Ольга упорядочила сбор дани и организовала погосты.

Канонизирована католической и православной церквями как святая Ольга.

Четвертая дочь императора Николая II – Анастасия Николаевна

Княгиня Ольга

Анастасия – четвертая дочь императора Николая II и Александры Федоровны. Ее расстреляли вместе с семьей в доме Ипатьева.

Канонизирована вместе с родителями, сестрами и братом в соборе новомучеников Российских как страстотерпица в 2000 годах.

Принцесса Наталья Долгорукова

Анастасия Николаевна

Наталья Долгорукова (урожденная графиня Шереметьева, после пострига схимонахиня Нектария) – жена Ивана, которая в ссылке родила 3 мальчиков: Михаила, Дмитрия и Бориса. В 1740 году ее вернули из ссылки, и дожила свои последние годы в Москве.

Впоследствии, Наталья Шереметева напишет свои знаменитые "Записки".



Наталья Шереметьева

Мария Заньковецкая – самая известная женщина древней и современной Украины

Украинская актриса и театральный деятель – Мария Заньковецкая. Она была ведущей звездой украинского театра конца 19 начала 20 века, а также народная артистка Украинской ССР (1922 год).

Лучшими ее ролями были:

Наталья из постановки "Наталка Полтавка";

Галя, Ярина из спектакля "Назар Стодоля", "Невольник";

Елена, Оксана, Зинка – "Мироед, или паук", "Пока солнце взойдет, роса глаза выест", "Две семьи";

Харит, София – "Служанка", "Несчастная";

Катя постановления "Не судьба", и Наталья с "Лимеривна".

Оперная певица Оксана Петрусенко

Мария Заньковецкая

Оперная певица Оксана Петрусенко признана лучшей исполнительницей украинских народных песен и романсов. Петрусенко – кавалер ордена "Знак Почета" – 1936 и народная артистка УССР – 1939 год.

Голос Оксаны Петрусенко – является голосом-символом Украины ее времени.

Ее императорское Величество – Мария Дагмар

Украинская оперная певица Оксана Петрусенко

Российская императрица и жена Александра III. Она также была матерью последнего российского императора из династии Романовых – Николая II.

В апреле 1919 года, после плена, Дагмар покинула империю и прожила свои последние годы в Дании.

Мария Дагмар