Городская власть Измаила в Одесской области боится начала этнических погромов. Основанием для нападений является то, что вечером 27 марта избили до смерти известного в городе бездомного Петра Балыку. Поэтому полиция готовится к возможным провокациям.

Как сообщили на совещании горсовета, в сети можно встретить многочисленные призывы к нападениям на имущество и семьи ромов Измаила. Представителями этой нации являются 12 и 13-летние ребята, которые, вероятно, били бездомного.

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Какова позиция администрации Измаила

Мэр Андрей Абрамченко начал совещание с того, что призвал отметить несколько важных деталей. В частности то, что есть немало ромских подростков, достижениями которых город гордится.

Эти дети посещают музыкальную и художественную школы, а также спортивные секции. По словам главы города, нельзя оценивать целый этнос по поведению нескольких его представителей.



В горсовете Измаила состоялось совещание по убийству ромами бездомного / Фото "Думская"

Реакция правоохранителей на возможные погромы

На собрании в горсовете также был глава полиции района Александр Кочугура. Он возмутился тем, что в многонациональном городе раздаются призывы к погромам. Мужчина считает это дикостью.

По словам Кучугуры, его подразделение имеет достаточно правоохранителей. Поэтому полицейский уверен, что удастся предотвратить любые радикальные действия.

Что говорят ромы города

Мэр Измаила считает, что проблему, которая сложилась в городе, без помощи и поддержки ромской общины решить невозможно. Поэтому совещание посетил ее представитель.

Лидер общины Василий Колдорар выразил свои соболезнования родным погибшего и обратился к жителям города. Он просил понять, что преступники есть в любом этносе.

Колдорар рассказал, что в семьях подозреваемых в убийстве практически отсутствует воспитание. Мужчина отметил, что всего есть 4 таких проблемных семьи в общине, сейчас с ними проводят профилактическую работу.



Власть Измаила шокирует вероятность нападений на ромов в городе / Фото "Думская"

Что известно о семьях предполагаемых убийц

Мэр города рассказал, что семьям, в которых росли ребята, выплачивали материальную помощь. В период с 2015 по 2021 годы одной семье выплатили 522 тысячи, а другой – 669 тысяч гривен.

Социальные службы периодически проводили у них проверки. Абрамченко рассказал, что к каждому приходу инспекторов в домах тщательно готовились: жилье всегда убирали и были свежие продукты. За 2020 год провели 5 таких проверок.

Если хоть раз детей из этих 2 семей заметят на улице, когда те просят милостыню, – социальные службы заберут их в интернат, а опекунов лишат родительских прав.

Какое наказание ждет подозреваемых по делу

Ключевым фактором является то, что двум подозреваемым больше 11, но и меньше 14 лет. В случае доказательства совершения особо тяжелого преступления им грозит заключение в детской колонии. Сейчас они находятся в спецприемнике.

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Что известно о Петре Балыке

Умерший бездомный был звездой инстаграма, который вели жители города. Его похороны состоялись 30 марта в селе Утконосовка Измаильского района. Мужчина покоился рядом со своими родителями.



Бездомный, которого убили ромы-подростки в Измаиле / Скриншот "Думская"

У погибшего остался сын 30 лет, а также сестра и брат. Часть расходов за похороны они взяли на себя, а остальное дали жители Измаила, организовавшие сбор денег.



Убитый Петр Балыка с цветами / Скриншот "Думская"

По специальности умерший был автомехаником и раньше работал в мастерских колхоза Утконосовки.



Фото Петра Балыки в его инстаграме / Скриншот "Думская"

Сестра с братом несколько раз пытались вернуть Петра в село и трудоустроить. Однако мужчина всегда возвращался к жизни бездомного в Измаиле, которая ему понравилась.

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