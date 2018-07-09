Roshen ежегодно увеличивает экспорт своей продукции за рубеж на 30%

Вячеслав Москалевский заявил, что корпорация "Рошен" наращивает объемы экспорта продукции за рубеж на 30% в год. Он также отметил, что за последние два-три года Roshen открыла представительства в Литве, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии и Греции.

Об этом председатель кондитерской корпорации Roshen рассказал в интервью "Экономической правде".

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По его словам, крупнейшими импортерами продукции Roshen являются Болгария, Румыния и Польша.

Мы ежегодно растем на 30% (экспорт растет) за счет Восточной Европы,

– сообщил Москалевский.

Президент корпорации оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25-27% и признает, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке. "Рост прибыли в 2017 году показала вся кондитерская отрасль, но Roshen – безусловный лидер", – прокомментировал глава корпорации.

Он также отметил, что интерес Порошенко к бизнесу погас, и разговаривать с ним не о чем, но "Президент Украины все равно продолжает глубоко вникать в вопросы своего бизнеса, и кондитерская империя – не исключение", – добавил Вячеслав Москалевский.

Напомним, "Киевхлеб" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой оставить за собой право на использование изображения для упаковки "Киевского торта".