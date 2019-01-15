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      Семен Кабакаев

      Росія грається з вогнем

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      Перемовини між США та Росією йдуть повним ходом
      Перемовини між США та Росією йдуть повним ходом / Народна правда

      У Женеві стартували переговори Росії та США за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

      Перемовини проходять в представництві РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях. Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародною безпекою Андреа Томпсон.

      Хочу зазначити, що це дуже важлива подія, бо Росія таємно вже більше п'яти років розробляла та випробовувала ракети, порушуючи угоду, яку підписали Горбачов та Рейган.

      Якщо Росія і далі буде робити розумне обличчя при поганій грі, я впевнений, що це може призвести до озброєння США ракетами середньої дальності, що покладе початок другій  холодній війні та гонці озброєння!

      Читайте також: Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою

      Автор: Семен Кабакаев
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Оружие Новости США
      Источник: 24 Канал
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