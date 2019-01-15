Росія грається з вогнем
У Женеві стартували переговори Росії та США за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
Перемовини проходять в представництві РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях. Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародною безпекою Андреа Томпсон.
Хочу зазначити, що це дуже важлива подія, бо Росія таємно вже більше п'яти років розробляла та випробовувала ракети, порушуючи угоду, яку підписали Горбачов та Рейган.
Якщо Росія і далі буде робити розумне обличчя при поганій грі, я впевнений, що це може призвести до озброєння США ракетами середньої дальності, що покладе початок другій холодній війні та гонці озброєння!
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