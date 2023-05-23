Путин уже не руководит в России: Пионтковский предположил, кого признают виновными из-за поражения в войне
Последние события в войне свидетельствуют о том, что близится неизбежное поражение в ней России. Но Владимиру Путину придется объявить россиянам виновных в ней. По сути, их имена всем известны.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он уверен, что не зря главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в течение года бросает обвинения в сторону высших военных руководителей России, а также обзывает их последними словами.
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Виновных определили давно
Пионтковский заметил, что смелость Пригожина в его информационной атаке на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова была управляемой. Она началась после отступления российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей.
Возникла стандартная ситуация в фашистском государстве. Когда оно терпит поражение, нужно объяснить народу, кто виноват: великий фюрер со своим глупым замыслом или бездарные генералы, не выполнившие его гениальный план,
– отметил публицист.
Именно это было поручено делать Пригожину. И он убеждает в течение года, что они предатели, воры, разворовавшие армию. И сейчас это стало общим мнением в российском обществе.
"Путин и начал операцию по дискредитации российских генералов, чтобы спасти свое лицо. Но когда Пригожин 9 мая вспомнил о "веселом дедушке", то стало понятно, что, наверное Путин уже не руководит процессами в России", — предположил Пионтковский.
Андрей Пионтковский предположил, кого в России обвинят в поражении в войне: смотрите видео
У Пригожина новый хозяин
Однако в ситуации, когда война проигрывается, руководителям России следует сохранить власть. И для этого нужно назначить виновных, которых уже практически подготовили. Но у них осталась еще одна миссия: их должны признать виновными в самых больших поражениях в войне.
Первый большой репутационный успех Украины – уничтожение Крымского моста, освобождение Мелитополя или вход ВСУ в Донецк – станет триггером для давно задуманного плана. Предателей арестуют и обвинят в том, что они нанесли страшный удар по России,
– подчеркнул публицист.
А российскому народу будут рассказывать, что его толкнули в эту бессмысленную войну обманувшие его негодяи – Шойгу, Герасимов и российские олигархи, которых тоже объявят предателями.
Поражение России в войне объяснят тем, что армия страны-агрессора воевала с коалицией из 60 государств, и поэтому она вынуждена отступить.
"Пригожин до 9 мая работал на Путина, а сейчас – непосредственно на российских олигархов Ковальчуков. И, прежде всего, на Евгения Ковальчука – единственного человека, на которого Путин смотрит снизу вверх", – отметил Андрей Пионтковский.
Больше о заявлениях Евгения Пригожина
- Владелец ЧВК "Вагнера" неоднократно обвинял российское руководство в измене и коррупции.
- В частности, 21 февраля он обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнера" за то, что они якобы запретили предоставлять вагнеровцам необходимые снаряды.
- Позже 4 мая Пригожин записал видео на фоне убитых вагнеровцев и снова обвинил силовиков в смерти его боевиков. Ведь генералы не давали его ЧВК боеприпасы.
- А 9 мая главарь вагнеровцев снова пожаловался на дефицит боеприпасов и вспомнил о "счастливом дедушке", который является "полным мудаком" Он не назвал фамилию, но и так было понятно, что Пригожин имел в виду Путина.