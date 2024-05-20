Сколько контейнеров с оружием закупила Россия у КНДР: США озвучили огромную цифру

Северная Корея является постоянной союзницей страны-агрессора и предоставляет ей огромное количество вооружения, которое затем оккупанты применяют против украинцев. В США очертили размеры подобных поставок.

Ранее в мире называли разное количество вооружения, которое КНДР предоставляет России. Однако та цифра, которую озвучил представитель США при ООН Роберт Вуд, вероятно, превышает все предыдущие.

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Сколько контейнеров Россия закупила у Северной Кореи

Роберт Вуд заявил, что российские силы неоднократно использовали баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи, для того, чтобы наносить циничные и коварные удары по территории нашего государства и его населению.

По словам представителя Соединенных Штатов в ООН, по состоянию на сегодня официально зафиксировано более десятка подобных случаев, когда КНДР предоставляла России оружие.

Так, как рассказал Вуд, пока известно, что Россия в период с декабря 2023 года закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.

Ранее журналисты BBC раскрыли данные, сколько ракет КНДР передала России в качестве помощи в войне против Украины. По данным издания, из КНДР в Россию было отправлено по меньшей мере 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град".

КНДР поставляет России вооружение