Россия собирается строить "Северный поток-2" несмотря на санкции США

В России заявили, что новые штрафные санкции США не заставят Кремль остановить строительство "Северного потока-2". Однако, отметили в Москве, отношение к ограничениям у них – крайне негативное.

Санкції – несправедливі, – Кремль

Відповідну заяву оприлюднив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися. Наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим, як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву,

– зазначив Пєсков.

Що відомо про нові санкції США

Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл повідомив, що США готує нові санкції щодо будівництва "Північного потоку-2".

повідомив, що США готує нові санкції щодо будівництва "Північного потоку-2". Законопроєкт начебто можуть підтримати вже найближчим часом, адже ініціатива знайшла схвалення представників усіх політичних сил.

Про що саме мовиться – наразі невідомо. Припускають, що санкції стосуватимуться компаній, які обслуговують газопровід або тих, які прийматимуть газ з Росії.

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