Россия собирается строить "Северный поток-2" несмотря на санкции США
В России заявили, что новые штрафные санкции США не заставят Кремль остановить строительство "Северного потока-2". Однако, отметили в Москве, отношение к ограничениям у них – крайне негативное.
Санкції – несправедливі, – Кремль
Відповідну заяву оприлюднив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє "Європейська правда".
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Щодо "Північного потоку-2" плани не змінювалися. Наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим, як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву,
– зазначив Пєсков.
Що відомо про нові санкції США
- Раніше посол США у Німеччині Річард Гренелл повідомив, що США готує нові санкції щодо будівництва "Північного потоку-2".
- Законопроєкт начебто можуть підтримати вже найближчим часом, адже ініціатива знайшла схвалення представників усіх політичних сил.
- Про що саме мовиться – наразі невідомо. Припускають, що санкції стосуватимуться компаній, які обслуговують газопровід або тих, які прийматимуть газ з Росії.
Коротко про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" – це проєкт газопроводу, який постачатиме газ з Росії до Німеччини в обхід України. Загальна довжина "Північного потоку-2" складає 1234 кілометри, він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі "Північний потік-2" побудований на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.
- Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.
- У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції.
- Для закінчення будівництва хочуть задіяти "Академік Черський". На початку травня 2020 року судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.
- 20 травня 2020 року Загальний суд Європейського Союзу постановив, що газопроводи "Північний потік" і "Північний потік – 2" не можуть претендувати на звільнення від дії директиви ЄС. Отож постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Відтак "Газпром" має передати "Північні потоки" в управління іншій, не пов'язаній з ним компанії.