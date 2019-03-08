22:18
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
      Вєсті Кремля
      21:45, сегодня
      Вести.UA: Смешной боец Зеленский. Мураев сделал подарок Вилкулу
      Вєсті.UA
      21:24, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Россия является более по-имперски агрессивной, чем СССР, – представитель президента Польши

      45 Читати новину українською
      Российские ракетные комплексы С-500
      Российские ракетные комплексы С-500 / Соцсети

      Сегодня Россия ведет гораздо более агрессивную политику, чем СССР во времена холодной войны. Поэтому, вполне вероятно, Кремль не выполнит требований США и не будет иметь намерения вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Как отметил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире "Польского радио", СССР во времена Холодной войны был способным подписать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Следовательно, он задает вопрос, какова природа нынешней России.

      Читайте также: Навязчивые идеи Кремля: как Россия напугала мир своим оружием и что под этим скрывается

      Она сегодня является более по-имперски агрессивной, чем СССР в период холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружениями, а сегодня его действие прекращают,
      – отметил политик.

      По его мнению, нужно быть готовыми к тому, что Россия не выполнит требования США и не вернется к выполнению договора о ликвидации ракет.

      “В таком случае мы как Альянс должны быть готовы к новой ситуации, показать нашу способность к обороне в ситуации, когда Россия нарушила это соглашение и не будет иметь намерения вернуться к его выполнению”, – констатировал Щерский.

      2 февраля США официально сообщили Кремлю, что приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это означает, что США имеют право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением баллистические ракеты.

      Как ранее отмечал хозяин Белого дома Дональд Трамп, Россия безнаказанно нарушала этот договор. Также американский лидер обвинил Россию в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Заметим, что первые сообщения о нарушение Кремлем договора звучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было.

      Читайте также: Москва в очередной раз доказала, что цинизм является основным принципом государственной политики РФ, – МИД Украины

      4 марта стало известно, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ, по которому уже Россия приостановила выполнение Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Москве убеждают, что Вашингтом нарушает свои обязательства по этому документу. Таким образом, Россия решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к исполнению Договора.

      Через некоторое время глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обнародовал условие для восстановления этого ракетного договора.

      "С момента его заключения прошло более 30 лет, запрещенное оружие появилось уже в арсенале многих других стран. Считаю, что новая редакция договора возможна при расширении списка его участников, что Россия и предлагала сделать раньше, – говорит российский парламентарий."

      В чем заключался Договор про ликвидацию ракет?8 декабря 1987 года этот документ подписали во время советско-американского саммита лидеры государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение предусматривало, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Что для Украины означает Договор про ликвидацию ракет?Верховная Рада его не ратифицировала. Следовательно, Украина придерживается положений этого договора добровольно. Правда, СНБО и украинский президент поддержали решение США о выходе из данного соглашения.

      КАКУЮ ПОЛИТИКУ ПРОВОДИТ РОССИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ РАКЕТ:​
      blog_ava
      В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе против Украины, – Тымчук
      сегодня
      633
      Теги: Оружие Новости России Новости США Новости Польши Новости политики СССР История Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      сегодня , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 220
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      сегодня , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 393
      Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      сегодня , 19:06 Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился у США
      145
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сегодня , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 2723
      Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      сегодня , 13:00 Что лучше, чем победа на земле врага и поднятие в Москве флага Украины, – Антон Никулин
      Станіслав Безушко 434
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Фотофакт: президенту Финляндии не нашлось места в зале – он сел на ступеньки
       8 октября 2018 , 00:15
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук