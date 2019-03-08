Россия является более по-имперски агрессивной, чем СССР, – представитель президента Польши

Сегодня Россия ведет гораздо более агрессивную политику, чем СССР во времена холодной войны. Поэтому, вполне вероятно, Кремль не выполнит требований США и не будет иметь намерения вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как отметил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире "Польского радио", СССР во времена Холодной войны был способным подписать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Следовательно, он задает вопрос, какова природа нынешней России.

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Она сегодня является более по-имперски агрессивной, чем СССР в период холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружениями, а сегодня его действие прекращают,

– отметил политик.

По его мнению, нужно быть готовыми к тому, что Россия не выполнит требования США и не вернется к выполнению договора о ликвидации ракет.

“В таком случае мы как Альянс должны быть готовы к новой ситуации, показать нашу способность к обороне в ситуации, когда Россия нарушила это соглашение и не будет иметь намерения вернуться к его выполнению”, – констатировал Щерский.

2 февраля США официально сообщили Кремлю, что приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это означает, что США имеют право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением баллистические ракеты.

Как ранее отмечал хозяин Белого дома Дональд Трамп, Россия безнаказанно нарушала этот договор. Также американский лидер обвинил Россию в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

Заметим, что первые сообщения о нарушение Кремлем договора звучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было.

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4 марта стало известно, что глава Кремля Владимир Путин подписал указ, по которому уже Россия приостановила выполнение Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Москве убеждают, что Вашингтом нарушает свои обязательства по этому документу. Таким образом, Россия решила проигнорировать все призывы Запада о необходимости возвращения к исполнению Договора.

Через некоторое время глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обнародовал условие для восстановления этого ракетного договора.

"С момента его заключения прошло более 30 лет, запрещенное оружие появилось уже в арсенале многих других стран. Считаю, что новая редакция договора возможна при расширении списка его участников, что Россия и предлагала сделать раньше, – говорит российский парламентарий."

В чем заключался Договор про ликвидацию ракет?8 декабря 1987 года этот документ подписали во время советско-американского саммита лидеры государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение предусматривало, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Что для Украины означает Договор про ликвидацию ракет?Верховная Рада его не ратифицировала. Следовательно, Украина придерживается положений этого договора добровольно. Правда, СНБО и украинский президент поддержали решение США о выходе из данного соглашения.