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      Росія є більш по-імперськи агресивною, аніж СРСР, – представник президента Польщі

      70 Читать новость на русском
      Російські ракетні комплекси С-500
      Російські ракетні комплекси С-500 / Соцмережі

      Сьогодні Росія веде набагато агресивнішу політику, аніж СРСР у часи холодної війни. Тому, цілком імовірно, Кремль не виконає вимог США і не матиме наміру повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Як зазначив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський у ефірі "Польського радіо", СРСР у часи Холодної війни був здатним підписати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Відтак, він ставить запитання, яка природа нинішньої Росії.

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      Вона сьогодні є більш по-імперськи агресивною, аніж СРСР у період холодної війни, адже тоді можна було підписати таку угоду про контроль над озброєннями, а сьогодні її дію припиняють,
      – зауважив політик.

      На його думку, потрібно бути готовими до того, що Росія не виконає вимог США та не повернеться до виконання договору про ліквідацію ракет.

      “У такому разі ми як Альянс маємо бути готовими до нової ситуації, показати нашу здатність до оборони в ситуації, коли Росія порушила цю угоду та не матиме наміру повернутися до її виконання”, – констатував Щерський.

      2 лютого США офіційно повідомили Кремлю, що призупиняють свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це означає, що США мають право розробляти та виготовляти заборонені угодою балістичні ракети.

      Як раніше зазначав господар Білого дому Дональд Трамп, Росія безкарно порушувала цей договір. Також американський лідер звинувачував Росію у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США та американським військам за кордоном".

      Зауважимо, що перші повідомлення про порушення Кремлем договору лунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. 

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      4 березня стало відомим, що очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, за яким вже Росія припинила виконання Договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. У Москві переконують, що Вашингтом порушує свої зобов'язання за цим документом. Таким чином, Росія вирішила проігнорувати всі заклики Заходу щодо необхідності повернення до виконання Договору.

      За деякий час очільник комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв оприлюднив умову для відновлення цього ракетного договору. 

      "З моменту його укладення пройшло понад 30 років, заборонена зброю з'явилася вже в арсеналі багатьох інших країн. Вважаю, що нова редакція договору є можливою за розширення списку його учасників, що Росія і пропонувала зробити раніше, – каже російський парламентар. 

      У чому полягав Договір про ліквідацію ракет?8 грудня 1987 року цей документ підписали під час радянсько-американського саміту лідери держав Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Угода передбачала, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Що для України означає Договір про ліквідацію ракет?Верховна Рада його не ратифікувала. Відтак, Україна дотримується положень цього договору добровільно. Щоправда, РНБО та український президент підтримали рішення США про вихід з цієї угоди.

      яку полІТИКУ ПРОВОДИТЬ РОСІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ РАКЕТ:

       

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      Теги: Новини Польщі Новини політики Новини Росії Зброя Ядерна безпека Новини США Історія СРСР
      Джерело: 24 Канал
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