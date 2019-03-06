Як Росія може знищити найдорожчу в історії систему озброєння США зсередини

Програма Joint Strike Fighter – найдорожча система озброєння всіх часів, і американський винищувач F-35 створили саме у її межах. Тепер і винищувачу, і системі загалом загрожує неабияка небезпека з боку Росії, а винною у всьому може стати Туреччина.

F-35 здатен провести справжню революцію у боях в небі, пише Business Insider.

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Однак Росія може знищити потужну американську програму зсередини із допомогою Туреччини. Так, Анкара бере участь в програмі щодо F-35 як партнер. При цьому вона планує використовувати західний винищувач одночасно з російською системою ППО С-400.

Експерти попереджають про потужний удар для безпеки НАТО. Наміри Туреччини дадуть змогу Росії проникнути в повітряну оборону альянсу та детально оглянути F-35. Зазначимо, Анкара отримає зенітні комплекс С-400 наступного року.

Що таке С-400?Це російська зенітний ракетний комплекс нового покоління великого і середнього радіусу дії. Його створили для ураження засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна така система забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей.

У США намагалися заборонити Туреччині продавати винищувачі нового покоління, однак країна вже має два літаки. При цьому купівлі російських С-400 в Анкарі не цураються. Так, командувач військ США в Європі генерал Кертіс Скапарротті заявив, що ситуація й справді дуже погана.

Моєю найкращою військовою порадою буде те, що ми не повинні дозволяти літати чи працювати з F-35 союзнику, який використовує російські системи, а особливо системи протиповітряної оборони,

– сказав він.

Зі свого боку, командир союзних військово-повітряних сил НАТО генерал Тод Волтерс наголосив, що НАТО особливо тривожить довга і близька співпраця F-35 та С-400.



Масштабні навчання відбулись восени на авіабазі "Хілл" в штаті Юта

"Все це потребує з’ясування. Але вже зараз ми добре знаємо, що це виклик", – додав генерал.

Які удосконалюють F-35?Винищувачі F-35 планують обладнати лазером. Нова технологія дасть пілотам низку додаткових можливостей, і йдеться не лише про ліквідацію ракет у повітрі. Винищувачі зможуть збивати ворожі літаки, нагріваючи їх і спалюючи за допомогою потужного бортового лазера. Окрім того, військово-морські сили США планують розпочати застосовувати нову версію стелс-бомби AGM-154, або JSOW ще до завершення 2023 року. Удосконалять і F-35C. Турбореактивний двигун Hamilton-Sundstrand TJ-150 підвищить дальність польоту бомби з приблизно 100-130 кілометрів у базовій версії до 560 кілометрів. Бомба також зможе вражати добре захищені об'єкти без побоювань входження літака-носія в зону ураження протиповітряної оборони.

Видання зазначає, що Росія навряд чи просто так і без наслідків продасть Туреччині радари. Москва захоче проводити тренування та забезпечувати "активну підтримку".

Експерти переконані, якщо Росія зараз отримає інформацію про його ППО НАТО, то це буде означати поразку головної мети західної військової організації. Туреччина підписала з Росією контракт на покупку системи ППО С-400 ще у 2017 році.

Яку реакцію на угоду між Туреччиною та Росією анонсують США:

придбання Анкарою новітніх винищувачів F-35 опиниться під загрозою

відкличуть з продажу Туреччині ракетних комплекси Patroit на суму 3,5 мільярда доларі

у відповідь Вашнигтон прогнозує також санкції

Дивіться відео із випробувань F-35 на американській авіабазі