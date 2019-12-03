Россия объявила Игоря Мосийчука в розыск: почему – все детали

Украинского экс-нардепа обвиняют в "нападении" на российское посольство в Киеве. Вроде бы его действия нарушили нормальный порядок работы дипучреждения.

Да, Мосийчука объявили в розыск в главном следственном управления СК России. Об этом информирует его прес-служба.

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В результате преступных действий Мосийчука и других лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российской дипломатической учреждения, имуществу посольства России в Украине нанесен значительный материальный ущерб,

– говорится в сообщении.

Российские следователи говорят: они получили "неопровержимые доказательства" участия Мосийчука в нападении на посольство.

О каком нападении на посольство РФ в Киеве говорится:

Акции предшествовал ряд важных событий, произошедших на территории Украины – в частности, на оккупированном Донбассе. Так, 13 июня возле поселка Доброполье оккупанты впервые применили российское вооружение, а уже на следующий день данные спутниковой разведки НАТО в Украине указали: в Украине появились российские танки без маркировки.

Протест под российским посольством имел спонтанный характер, ни одна политическая сила не делала предварительных заявлений о проведении акции. Позже к ней присоединились активисты некоторых сотен Самообороны Майдана, которые на тот момент еще оставались в Киеве.

Активисты приносили с собой яйца, зеленку и краску, которыми забросали стены посольства. Кроме того, они разобрали брусчатку рядом со зданием посольства и бросали ее в окна учреждения.

Вечером 14 июня к посольству РФ прибыл тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица. Он пришел успокоить толпу и во время спора исполнил известную кричалку "Путин – х**ло".

Рудьковский тоже пытался успокоить людей возле посольства и для того, чтобы доказать протестующим общую с ними позицию, бросил камень в сторону посольства. Тем не менее, позже его все равно облили зеленкой.