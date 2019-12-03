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      Россия объявила Игоря Мосийчука в розыск: почему – все детали

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      Протесты под российским посольством в Киеве и Мосийчук / Колаж 24 канала

      Украинского экс-нардепа обвиняют в "нападении" на российское посольство в Киеве. Вроде бы его действия нарушили нормальный порядок работы дипучреждения.

      Да, Мосийчука объявили в розыск в главном следственном управления СК России. Об этом информирует его прес-служба.

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      В результате преступных действий Мосийчука и других лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российской дипломатической учреждения, имуществу посольства России в Украине нанесен значительный материальный ущерб,
      – говорится в сообщении.

      Российские следователи говорят: они получили "неопровержимые доказательства" участия Мосийчука в нападении на посольство.

      О каком нападении на посольство РФ в Киеве говорится:

      • Акции предшествовал ряд важных событий, произошедших на территории Украины – в частности, на оккупированном Донбассе. Так, 13 июня возле поселка Доброполье оккупанты впервые применили российское вооружение, а уже на следующий день данные спутниковой разведки НАТО в Украине указали: в Украине появились российские танки без маркировки.
      • Протест под российским посольством имел спонтанный характер, ни одна политическая сила не делала предварительных заявлений о проведении акции. Позже к ней присоединились активисты некоторых сотен Самообороны Майдана, которые на тот момент еще оставались в Киеве.
      • Активисты приносили с собой яйца, зеленку и краску, которыми забросали стены посольства. Кроме того, они разобрали брусчатку рядом со зданием посольства и бросали ее в окна учреждения.
      • Вечером 14 июня к посольству РФ прибыл тогдашний исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица. Он пришел успокоить толпу и во время спора исполнил известную кричалку "Путин – х**ло".
      • Рудьковский тоже пытался успокоить людей возле посольства и для того, чтобы доказать протестующим общую с ними позицию, бросил камень в сторону посольства. Тем не менее, позже его все равно облили зеленкой.

      Рудьковский бросил камень в сторону посольства РФ, но его все же облили зеленкой. Сейчас его судят в России

      Кроме того, в России к "уголовной ответственности" за якобы нападение на дипучреждение России привлекли других бывших депутатов – Владимира Парасюка и Андрея Лозового.

      По аналогичному обвинению перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский. По мнению следствия, в разгар российско-украинской войны, 14 июня 2014 года, совершил нападение на российское посольство в Киеве вместе с активистами "Правого сектора". Рудьковский якобы забросал посольство РФ яйцами и облил краской, чем нанес ущерб в 15 миллионов рублей. Свою вину Рудьковский признал, хоть и уточнил, что бросал в сторону посольства один камень, который так и не долетел до здания диппредставительства.

      Что известно о Николае Рудьковском?
      Николай Рудьковский – народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов", а также министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.

      В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о заграничных поездках за государственные средства. После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Украина – Россия Николай Рудьковський Игорь Мосийчук
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