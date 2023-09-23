Россияне могли запустить "Ониксы" по Югу: в Одесской области работала ПВО

Российские оккупанты снова запустили ракеты по Украине. В Одесской области были слышны звуки работы ПВО.

Не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских атак часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Россияне пытались атаковать Одесчину

В 00:42 захватчики запустили ракеты по Югу Украины.

Внимание! Группа ракет двигается в направлении Одесчины! Срочно в укрытие!

– написали в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщили, что произошел пуск, вероятно, "Ониксов" или фальш-целей из Крыма. Вскоре начали сообщать о работе ПВО.

"Белгород-Днестровский район, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! Работу ПВО не снимать!" – призвал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Уже через 10 минут появилось сообщение, что силы ПВО отработали. В 00:52 началась доразведка воздушного пространства.

По состоянию на 1:08 воздушная тревога продолжается только в Луганской области, а также в Никопольском районе Днепропетровской области и временно оккупированном россиянами Крыму.

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Ситуация в Одесской области: коротко