Россияне создали золотую версию Nokia 3310 с Путиным и Трампом на крышке: фото

Российская компания Caviar разработала новую модель Nokia 3310 в золоте. Устройство создали специально для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото золотой версии Nokia 3310 размещены на сайте компании.

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На задней панели устройства размещены портреты в профиль Трампа и Путина. Устройство поступит в продажу в лимитированной версии – запланировано выпустить тысячу штук.

Nokia 3310, посвященная Путину и Трампу



Корпус телефона выполнен из титана, а Путин с Трампом сделан из золота пробы 999. При этом стоить такой телефон будет немало – 2600 долларов или 67600 гривен.

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