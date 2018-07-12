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Россияне создали золотую версию Nokia 3310 с Путиным и Трампом на крышке: фото

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Caviar разработала новую модель Nokia 3310 в золоте
Caviar разработала новую модель Nokia 3310 в золоте / caviar-phone.ru

Российская компания Caviar разработала новую модель Nokia 3310 в золоте. Устройство создали специально для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Фото золотой версии Nokia 3310 размещены на сайте компании.

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На задней панели устройства размещены портреты в профиль Трампа и Путина. Устройство поступит в продажу в лимитированной версии – запланировано выпустить тысячу штук.

Nokia 3310

Nokia 3310, посвященная Путину и Трампу

Корпус телефона выполнен из титана, а Путин с Трампом сделан из золота пробы 999. При этом стоить такой телефон будет немало – 2600 долларов или 67600 гривен.

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Теги: Дональд Трамп Владимир Путин Техно Nokia Смартфоны
Источник: 24 Канал
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