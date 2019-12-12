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      Российские пропагандисты приехали в Киев и похвастались репортажем с Майдана: видео

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      Российские журналисты похвастались приездом в Украину / Твиттер канала "Звезда"

      Представители российского телеканала "Звезда" похвастались тем, что их пропустили в Украину. Они будто бы откликнулись на предложение Зеленского приехать в Киев.

      Российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев с рабочей поездкой.

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      Сообщение о посещении Украины опубликовала в твиттере журналистка канала Диана Сирази.

      Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещание и пропустят ли нас через таможню.
      – написала Сирази.

      Представители российского телеканала утверждают, что приехали с брендированным микрофоном канала. На границе их спрашивали о цели визита.

      Мы в центре Киева. Я – на Майдане. Правда, пока неизвестно, всем ли журналистам открыли путь, и надолго ли. Но по крайней мере прямо сейчас, стоя здесь, я могу спокойно закончить свой репортаж и наконец сказать: Диана Сирази, Александр Столяров, телеканал "Звезда", Киев, Украина,
      – заявила журналистка.

      В то же время по видео заметно, что запись на Майдане Независимости осуществляется без ярко красного микрофона пропагандистского канала.

      Российские пропагандисты в Киеве: смотрите видео

      Российская журналистка сообщила, что негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украине действовал с 2014 года. В 2017 году их телеканал был в списке запрещенных. При этом журналисты ездили в Украину, но под вымышленными предлогами: говорили, что едут на концерт, на свидание или что их ждет больная бабушка.

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      Что говорят об этом в Кремле

      В Кремле уже успели высказаться о "сенсационном" событии, назвав его положительным шагом.

      Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал – это положительный знак. Как дальше будет происходить работа – судить по одному дню ​​невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше,
      – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

      Комментарий пограничников

      Пограничники сообщили, что пропагандисты въезжали в Украину не как журналисты. Кроме того, в отношении них не было запрета на въезд. Таким образом, исходя из комментария пограничной службы, журналисты "Звезды" не указали настоящую цель поездки, за что теоретически украинская сторона их может выдворить и поставить запрет на въезд. В СБУ пока ситуацию не комментируют.

      Реакция "Миротворца"

      Георгий Тука, один из основателей сайта "Миротворец", заявил, что пропагандисты границу пересекли не как журналисты, пограничников не нужно обвинять.

      Ни СБУ, ни пограничников ругать не за что. Эти "звездуны" уже занесены в базу "Миротворец",
      написал он в фейсбуке.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Георгий Тука Миротворец Новости России Новости Киева СМИ Запрет въезда россиянам в Украину Российская пропаганда Украина – Россия
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