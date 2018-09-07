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Российскому певцу Валерию Леонтьеву вызвали "скорую" на "Новой волне"

75 Читати новину українською
Валерию Леонтьеву вызвали "скорую"
Валерию Леонтьеву вызвали "скорую" / Фото из открытых источников

В пятницу, 7 сентября, известному российскому певцу Валерию Леонтьеву вызвали скорую медицинскую помощь во время песенного конкурса "Новая волна-2018", который проходит в Сочи. 69-летний певец признался, что врачи запретили ему петь.

Об этом сообщили в Telegram-канале Super.ru.

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"В результате артист не смог принять участие в творческом вечере Ирины Аллегровой. Сам Леонтьев объяснил организаторам конкурса свое отсутствие на концерте пневмонией, которая обострилась", – отмечается в сообщении.

"Врачи запретили мне петь", – сказал Леонтьев.

В сообщении также говорится, что сейчас возле сочинской гостиницы, где остановился артист, дежурит "скорая".

Валерій Леонтьєв
Сообщение о "скорой" для Леонтьева

 

Теги: LifeStyle Новая волна Музыка Новости России
Источник: 24 канал
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