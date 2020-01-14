НАБУ поймало на взятке исполняющей обязанности руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботареву. Она предлагала 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Более того, "дополнительный заработок" прокурор должен был получить не один раз, а регулярно ежемесячно. Об этом сообщает НАБУ .

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Схема довольно интересная, так как в ней связаны и другие взяточники. В частности, прокурор за вознаграждение должен был не препятствовать другому сотруднику налоговой получать взятки от частного предпринимателя.

Следствие пока устанавливает всех лиц, причастных к этому преступлению. Между тем решается вопрос об избрании меры пресечения для недобросовестной руководительницы налоговой.

Что говорят в Госналоговой службе

На это дело уже отреагировал руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Он пообещал, что любые проявления коррупции и злоупотреблений в налоговой будут искоренены. В частности, он решил прибегнуть сразу в нескольких мероприятий.

Я отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей. Кроме того, инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов,

– заявил Верланов.

Он также заверил, что начинает полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата и территориальных органов Госналоговой о коррупции и неправомерных действий против предпринимателей.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников", – заявил руководитель налоговой службы.