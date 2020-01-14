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      Руководительницу налоговой Одесской задержали на взятке в 25 тысяч долларов: видео

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      НАБУ поймало на взятке руководительницу одесской налоговой / фото: НАБУ

      НАБУ поймало на взятке исполняющей обязанности руководителя Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботареву. Она предлагала 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

      Более того, "дополнительный заработок" прокурор должен был получить не один раз, а регулярно ежемесячно. Об этом сообщает НАБУ.

      Интересно: Первый большой приговор может быть именно по делу Труханова,  Шабунин

      Схема довольно интересная, так как в ней связаны и другие взяточники. В частности, прокурор за вознаграждение должен был не препятствовать другому сотруднику налоговой получать взятки от частного предпринимателя.

      Следствие пока устанавливает всех лиц, причастных к этому преступлению. Между тем решается вопрос об избрании меры пресечения для недобросовестной руководительницы налоговой.

      Что говорят в Госналоговой службе

      На это дело уже отреагировал руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Он пообещал, что любые проявления коррупции и злоупотреблений в налоговой будут искоренены. В частности, он решил прибегнуть сразу в нескольких мероприятий.

      Я отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей. Кроме того, инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов,
       заявил Верланов.

      Он также заверил, что начинает полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата и территориальных органов Госналоговой о коррупции и неправомерных действий против предпринимателей.

      "Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников",  заявил руководитель налоговой службы.

      Руководительницу одесской налоговой поймали на предложения взятки: смотрите видео

       

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      13 января
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины НАБУ Государственная налоговая служба Коррупция Сергей Верланов Новости Одессы
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