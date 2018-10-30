Ryanair во Львове: фото первого рейса лоукостера

Лоукостер Ryanair, который зашел на украинский рынок, совершил первый рейс из Львова.

30 октября первые пассажиры отправились рейсом Ryanair из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого в польский Краков.

Читайте также: SkyUp запускает новые рейсы в Европу: куда полетит и какой сервис ожидать украинцам

Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, самолет был заполнен на 100%.

Лоукостер встретили в аэропорту Львова символическим "фонтаном".

А пассажиры, которым посчастливилось стать первыми пассажирами Ryanair из Львова, делятся в соцсетях радостными сообщениями.

Смотрите видео взлета первого рейса Ryanair из аэропорта Львова:

Первый рейс из Украины Ryanair совершил 3 сентября из Киева в Берлин.

Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?

Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь".