Ryanair во Львове: фото первого рейса лоукостера
Лоукостер Ryanair, который зашел на украинский рынок, совершил первый рейс из Львова.
30 октября первые пассажиры отправились рейсом Ryanair из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого в польский Краков.
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Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, самолет был заполнен на 100%.
Лоукостер встретили в аэропорту Львова символическим "фонтаном".
А пассажиры, которым посчастливилось стать первыми пассажирами Ryanair из Львова, делятся в соцсетях радостными сообщениями.
Смотрите видео взлета первого рейса Ryanair из аэропорта Львова:
Первый рейс из Украины Ryanair совершил 3 сентября из Киева в Берлин.
Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?
Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь".