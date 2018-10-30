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      Ryanair во Львове: фото первого рейса лоукостера

      60 Читати новину українською
      Ryanair совершил первый рейс из Львова
      Ryanair совершил первый рейс из Львова / Instagram

      Лоукостер Ryanair, который зашел на украинский рынок, совершил первый рейс из Львова.

      30 октября первые пассажиры отправились рейсом Ryanair из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого в польский Краков.

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      Как информирует пресс-служба Львовского горсовета, самолет был заполнен на 100%.

      Лоукостер встретили в аэропорту Львова символическим "фонтаном".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lviv Airport (@kardan.zv)

      А пассажиры, которым посчастливилось стать первыми пассажирами Ryanair из Львова, делятся в соцсетях радостными сообщениями.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Спроба номер два ;) #ryanair #lviv

      Допис, поширений Roman Baluk (@romanbaluk)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Lviv Airport (@kardan.zv)

      Смотрите видео взлета первого рейса Ryanair из аэропорта Львова:

      Первый рейс из Украины Ryanair совершил 3 сентября из Киева в Берлин.

      Почему такой ажиотаж вокруг Ryanair в Украине?
      Авиакомпания Ryanair является крупнейшей бюджетной авиакомпанией в Европе. Стоимость билетов в основном намного ниже, чем у компаний, которые летают из Украины. Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года. Самолеты ирландской авиакомпании должны были совершать рейсы из аэропортов Киева и Львова в ряд европейских стран по весьма привлекательным бюджетным ценам. Однако 10 июля на официальном сайте лоукоста появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и должностными лицами аэропорта "Борисполь".

      Теги: Новости Украины Новости Львова Ryanair авиация
      Источник: 24 Канал
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