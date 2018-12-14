Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья

Покупать жилье стало выгоднее, а арендовать – дороже. Рассказываем, каким был рынок недвижимости в 2018 году и произошли ли здесь значительные изменения по сравнению с предыдущим.

Что изменилось по сравнению с предыдущими годами?

По словам специалистов, сравнивать рынок недвижимости в 2017 и 2018 годов нет смысла – фактически ничего не изменилось. Риэлторы скорее разделяют периоды на рынке до Евромайдана (конец 2013 – начало 2014 года, – ред.) и после него.

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После Евромайдана цены значительно упали. В 2013 году, скажем, двухкомнатную "хрущевку" в спальном районе на последнем этаже без ремонта я продавал за 60 тысяч долларов и покупатели были счастливы. Сейчас такая квартира стоит около 28 тысяч, недавно продавал вообще за 25,5. То есть цены снизились вдвое. А с 2017 года ничего не изменилось, цены достигли своего, можно сказать, дна,

– рассказывает директор агентства недвижимости Grace real estate Семен Дорогой.

Это подтверждает и глава Комитета информационных технологий, сервисов и аналитики АСНУ Эдуард Бразас. По его словам, средние цены на недвижимость в этом году глобально продолжали падать:

Это падение, можно сказать, стабилизировалось, а по некоторым регионам и вовсе сошло на нет. Но не скажу, что есть рост – это было бы, наверное, слишком самоуверенно.

Темпы падения уменьшились значительно: если в прошлом году за пятью крупнейшими городами средний темп падения цен был на уровне 0,7% в месяц, то по итогам 2018 года, средний процент падения был на уровне 0,12%. Это говорит о том, что цены уже где-то остановились.

Падение цен не повлияло на продажи

По данным Минюста, за первые три квартала 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017, количество транзакций на рынке недвижимости составляло +13%. На рынке произошло более 330 тысяч транзакций. С учетом того, что все последние годы четвертый квартал был активным с точки зрения рынка недвижимости, есть прогнозы, что и по итогам 2018 года по этой позиции тоже будем видеть рост.

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По словам Бразаса, все указывает на то, что рост на рынке есть и клиент на рынок вернулся. Только возникает другой вопрос – какой это клиент и на какие суммы он ориентируется.

Клиенты больше смотрят на эконом-сегмент. Причем из года в год это все четче видно. Если в прошлом году примерно 70% акций происходило в сегменте до 50 тысяч долларов (цены в Киеве, – ред.), то в этом году уже 80% спроса именно в таком сегменте, и в этот сегмент уже стали попадать даже 3-комнатные квартиры, хотя это были только 1-, 2-комнатные,

– говорит эксперт.

Семен Дорогой подтверждает, что "живым" как был, так и остается бюджетный сегмент. В Киеве это – вторичный и первичный рынок до 30 тысяч долларов, преимущественно двухкомнатные квартиры в спальных районах. Он добавляет, что сейчас меньше покупают дорогой сегмент недвижимости, хотя цены на него значительно снизились. Речь идет прежде всего о частных домах и жилье в центре города.



Дорогой сегмент недвижимости покупают меньше

Люди вкладывали сотни тысяч долларов в ремонт, например, а сейчас дом продают за 200 тысяч долларов. Продавцы стартовали с 600 тысяч – не покупают, спроса нет вообще. А теперь ситуация "прижала", очень нужны деньги, поэтому и отдают за цену, намного ниже себестоимости. Поэтому сейчас покупать что угодно – очень выгодно,

– говорит риэлтор.

На состоянии продаж это глобально не отразилось. Даже кое-где появилось больше вариантов.

"Средний процент торга при операциях с недвижимостью не превышает 5% от стартовой цены. То есть нормальный подготовленный к продаже объект с нормальной стартовой ценой, продажей которого занимается профессиональный риэлтор, в принципе, продается по той цене, по которой он выставлен. Если риэлтор умело ведет торги, то цена может и возрасти, но это – единичные случаи", – пояснил Эдуард Бразас.

Срок продажи объектов, с момента появления на рынке, в 2018 году составлял не более двух месяцев. Конечно, есть объекты, которые продаются годами, но, как правило, ими не занимаются профессиональные риэлторы.

Стали ли строить меньше жилья?

Что касается застройки, то, несмотря на прогнозы, что рынок "первички" войдет в стадию стабилизации с точки зрения новых проектов, так не произошло – застройщики борются за площадки. Бразас называет их оптимистами, но уверяет – они правильно почувствовали ситуацию. Рынок был даже активнее, чем в прошлом году.

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Более 400 объектов на рынке Киева и еще более 300 на рынке Украины – вот это те цифры, где ведутся продажи. Это – больше, чем в 2017 году процентов на 20. Если вам хочется пообщаться с оптимистами, идите к застройщикам. Есть в нашем мире люди, которые верят в светлое будущее. Они действительно активно строят и этому есть разумное экономическое объяснение. Первичная недвижимость – один из немногих способов, где можно попробовать сохранить свой капитал или даже приумножить его,

– пояснил Бразас.



Итоги рынка недвижимости за 2018 год

Что изменилось на рынке аренды жилья?

Риэлторы подтверждают, что сейчас много недвижимости покупают, чтобы сдавать в аренду. Особенно спросом пользуются бюджетные квартиры. Аренда в цене выросла – снять квартиру дорого, а купить квартиру – дешево. Цены на недвижимость упали. Поэтому те, кто имеет возможность, покупают жилье и для них это хороший бизнес.

В сегменте аренды все достаточно стабильно, август-сентябрь – пиковые месяцы с точки зрения активности. Это приводит к небольшому росту цен, в зависимости от сезона. В этом году рост цен в сегменте недорогой недвижимости был большим, чем прогнозировалось: по некоторым сегментам цены поднялись от 20 до 25%. Рынок был действительно довольно активным.

Какую недвижимость украинцы покупали больше всего?

Не секрет, что лучшие продажи на рынке недвижимости происходят в такие моменты, когда курс доллара куда-то движется и застройщики не успевают откорректировать цены, которые привязаны к старому курсу. Тогда люди покупают жилье с экономией в несколько тысяч долларов. В 2018 году тоже было несколько дней, когда происходили неплохие продажи. То есть рынок демонстрирует в целом интересные тенденции,

– рассказал Бразас.

Риэлторы, в свою очередь, рассказывают, что в 2018 году покупатели жилья обращали внимание прежде всего на расположение объекта, транспортную развязку – чтобы было удобно доехать до центра города. Те, кто отдают предпочтение хорошей придомовой территории, новому дому и соседям – едут за город, где можно приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке и за 30 тысяч долларов.

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Рынок недвижимости Украины в 2018 году: покупатели учитывают расположение и транспортную развязку

Повлияло ли введение военного положения на рынок недвижимости?

По словам экспертов, определенную панику на рынке можно было наблюдать первые три-четыре дня, а потом все вернулось на свои места.

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"Если отвечать одним словом о том, как введение военного положения сказалось на рынке недвижимости – безусловно, никак. Вообще никак. Разговоров больше, чем каких-то конкретных действий. Конечно, есть люди, которые на время отменили продажу своих объектов или отложили на будущее вопросы, связанные с покупкой, но в целом по рынку их очень мало", – пояснил Эдуард Бразас.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита заметил, что сначала опасения были, однако подтвердил – они не оправдались.

"Было опасение, что военное положение резко повлияет на рынок недвижимости. Однако такого коллапса не случилось. Прежде всего в тех регионах, в которых ввели это военное положение. Коллеги рассказывали, что в первые дни люди боялись, просили вернуть деньги, если они уже решили приобрести недвижимость. Были такие моменты, однако это не было массово. Поэтому мы надеемся, что рынок недвижимости выдержит это необходимым введение. Меры у нас приняты и в следующем году будем ожидать позитивных изменений", – резюмировал эксперт.

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