Рынок земли – одна из крупнейших антикоррупционных реформ в истории Украины, – правительство

Введение рынка земли и отмене запрета на ее продажу – одна из самых антикоррупционных реформ в истории Украины.

Так считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Во время дискуссии на Киевском международном экономическом форуме политик заявил, что в планах открытие прозрачного оборота земель.

Убежден, что прозрачность рынка – это лучшая защита от теневых схем, действовавших 18 лет в Украине из-за моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения,

– сказал Милованов.

Министр считает, что введение рынка сельскохозяйственной земли обеспечит прозрачные и честные правила игры и станет "драйвером роста экономики".



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.



В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.