13:16
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Рынок земли – одна из крупнейших антикоррупционных реформ в истории Украины, – правительство

      16 Читати новину українською
      Рынок земли – одна из крупнейших антикоррупционных реформ в истории
      Рынок земли – одна из крупнейших антикоррупционных реформ в истории / pixabay.com

      Введение рынка земли и отмене запрета на ее продажу – одна из самых антикоррупционных реформ в истории Украины.

      Так считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщили в пресс-службе ведомства.

      Между тем: "Нет распродаже земли": аграрии протестуют на главных автомагистралях Украины: фото, видео

      Во время дискуссии на Киевском международном экономическом форуме политик заявил, что в планах открытие прозрачного оборота земель.

      Убежден, что прозрачность рынка – это лучшая защита от теневых схем, действовавших 18 лет в Украине из-за моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения,
      сказал Милованов.

      Министр считает, что введение рынка сельскохозяйственной земли обеспечит прозрачные и честные правила игры и станет "драйвером роста экономики".

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности. Поэтому в правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

      В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      5803
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Рынок земли Реформы Новости Украины Новости политики Тимофей Милованов Коррупция Министерство экономического развития и торговли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      сегодня , 13:01 Что такое расизм: его показательные проявления в Украине, в футболе и быту
      Василь Денисюк 36
      У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      сегодня , 12:00 У мене моторошне відчуття, – Зоя Казанжи про результати опитування в ОРДЛО
      Зоя Казанжи 1512
      Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      сегодня , 11:11 Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      Вісент Луїс 698
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сегодня , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 2315
      Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      сегодня , 08:40 Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      Світові Медіа 2699
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук