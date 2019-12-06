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      Известно, когда примут закон о внедрении рынка земли

      74 Читати новину українською
      Разумков ответил, когда проголосуют за введение рынка земли / nv.ua

      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о внедрении рынка земли 13 ноября. Сейчас с законом подали около 3000 поправок. Вероятно, что нардепы проголосуют за законопроект до конца 2019 года.

      Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил об этом в интервью "НВ". В целом он положительно оценил поддержку закона о снятии моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении.

      Звернть внимание: У Зеленского ответили, когда будет референдум о продаже земли

      Вообще было 240 голосов. По-моему, это неплохой результат за закон в первом чтении. Несмотря на накал страстей, бушевавших вокруг его принятия
      – заметил Разумков.

      Политик ожидает принятия закона №2178-10 во втором чтении до конца года.

      Заметим, что в правительстве прогнозируют, что экономика Украины будет расти после внедрения рынка земли. Нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца принесет около 9 миллиардов гривен дополнительного ВВП. Подробнее – здесь.

      Что известно о законопроекте о внедрении рынка земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      Важно: В законопроект о рынке земли внесли более 2 000 поправок

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      не более 8% земли в области;
      не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Деньги Законодательство Рынок земли
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