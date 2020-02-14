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      С какими странами Украина больше всего торговала в 2019 году: цифры

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      У 2019 році Україна наторгувала на майже 111 мільярдів доларів / business.ua

      В целом Украина в 2019 году экспортировала товаров более чем на 50 миллиардов долларов, а импортировала на почти 61 миллиард долларов. Ключевыми торговыми партнерами Украины стали Китай, Россия и Германия, объем торгов с которыми составил более 28% от общего.

      В целом отрицательное сальдо внешней торговли (преобладание импорта над экспортом) составило 10 миллиардов 723 миллиона долларов США, сообщает Государственная служба статистики.

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      Ключевые торговые партнеры Украины в 2019 году

      • Китай – 3 миллиарда 593 миллиона экспорт и 9 миллиардов 195 миллионов импорт (12 миллиардов 788 миллионов в целом);
      • Россия – 3 миллиарда 243 миллиона экспорт и 6 миллиардов 986 миллионов импорт (10 миллиардов 229 миллионов в целом);
      • Германия – 2 миллиарда 383 миллиона экспорт и 5 миллиардов 991 миллион импорт (8 миллиардов 374 миллиона в целом);
      • Польша – 3 миллиарда 296 миллионов экспорт и 4 миллиарда 102 миллиона импорт (7 миллиардов 398 миллионов в целом);
      • Беларусь – 1 миллиард 549 миллионов экспорт и 3 миллиарда 752 миллиона импорт (5 миллиардов 301 миллион в общем);
      • Турция – 2 миллиарда 619 миллионов экспорт и 2 миллиарда 354 миллиона импорт (4 миллиарда 973 миллиона в целом);
      • Италия – 2 миллиарда 418 миллионов экспорт и 2 миллиарда 74 миллиона импорт (4 миллиарда 492 миллиона в целом);
      • США – 978 миллионов экспорт и 3 миллиарда 284 миллиона импорт (4 миллиарда 262 миллиона в целом);
      • Венгрия – 1 миллиард 562 миллиона экспорт и 1 миллиард 241 миллион импорт (2 миллиарда 803 миллиона в целом);
      • Нидерланды – 1 миллиард 848 миллионов экспорт и 765 миллионов импорт (2 миллиарда 613 миллионов в целом);
      • Египет – 2 миллиарда 254 миллиона экспорт и 113 миллионов импорт (2 миллиарда 367 миллионов в целом);
      • Испания – 1 миллиард 500 миллионов экспорт и 844 миллиона импорт (2 миллиарда 344 миллиона в целом);
      • Франция – 596 миллиона экспорт и 1 миллиард 652 миллиона испорт (2 миллиарда 248 миллиона в целом);
      • Индия – 2 миллиарда 24 миллиона экспорт и 120 миллионов импорт (2 миллиарда 144 миллиона в целом);
      • Чехия – 921 миллион экспорт и 1 миллиард 165 миллионов импорт (2 миллиарда 86 миллионов в целом).

      Всего в страны Европейского союза Украина экспортировала товаров на 20 миллиардов 752 миллиона долларов, а импортировала – на 24 миллиарда 996 миллионов. Общий объем торговли составил 45 миллиардов 748 миллионов долларов.

      Объемы торгов с еще целым рядом стран составили менее 2 миллиардов долларов США. Интересно, что в сотрудничестве с пятеркой крупнейших торговых партнеров Украина гораздо больше импортировала товары, чем экспортировала.

      К слову: За год темпы инфляции существенно снизились: как изменились цены

      Как Украина торговала с Россией в 2019 годуДо 2014 года Россия была крупнейшим торговым партнером Украины, но с начала вооруженной агрессии объемы торговли между государствами постоянно снижаются.

      Так, в 2019 году, если сравнивать с 2018 годом, объемы экспорта в Россию снизились на 11,2%, а импорта – на 13,6%. С остальными странами из ТОП-5 объемы торговли выросли.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Деньги Экспорт Імпорт Госкомстат Новости России Новости Беларуси Новости Польши Китай
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