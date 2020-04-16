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      С "короля контрабанды" Альперина взыскали 35 миллионов гривен залога в пользу государства

      - Читати новину українською
      Вадим Альперин / radiosvoboda.org

      Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают во взяточничестве, 35 миллионов гривен залога. Эти деньги должны поступить в государственный бюджет.

      В то же время размер нового залога увеличили до 76 миллионов гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем твиттере.

      Рекомендуем ознакомиться "Король контрабанды": как миллиардер Альперин строил империю и влиял на правоохранителей

      Что ждет Альперина в случае отказа выплатить залог

      • Прокурор САП Роман Симкив сообщил "Укринформу", что Альперин нарушил возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.
      • Поскольку залог был увеличен до 76 миллионов гривен, 41 миллион подозреваемый должен внести в течение 5 рабочих дней.
      • По словам прокурора, если это не будет сделано, Альперина ждет арест без альтернативы внесения залога.

      Дело Альперина: главное

      • Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
      • В результате этого интересы государства понесли убытки на более чем 77,7 миллиона гривен. В этом деле есть еще десять подозреваемых, семеро из которых – чиновники фискальной службы и таможни.
      • Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонение от уплаты налогов. 2 декабря 2019 года относительно одесского бизнесмена внесли залог в размере 70 миллионов гривен.
      • 9 декабря полиция надела "электронный браслет" на подозреваемого в организации махинаций на таможне.
      • Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.

      Смотрите видео расследования "Следствие.Инфо" о "короле контрабанды" Альперине: 

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Контрабанда Новости Одессы Вадим Альперин
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