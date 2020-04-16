С "короля контрабанды" Альперина взыскали 35 миллионов гривен залога в пользу государства
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда стянула с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают во взяточничестве, 35 миллионов гривен залога. Эти деньги должны поступить в государственный бюджет.
В то же время размер нового залога увеличили до 76 миллионов гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем твиттере.
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Что ждет Альперина в случае отказа выплатить залог
- Прокурор САП Роман Симкив сообщил "Укринформу", что Альперин нарушил возложенные на него обязанности в качестве подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.
- Поскольку залог был увеличен до 76 миллионов гривен, 41 миллион подозреваемый должен внести в течение 5 рабочих дней.
- По словам прокурора, если это не будет сделано, Альперина ждет арест без альтернативы внесения залога.
Дело Альперина: главное
- Вадима Альперина подозревают в создании преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
- В результате этого интересы государства понесли убытки на более чем 77,7 миллиона гривен. В этом деле есть еще десять подозреваемых, семеро из которых – чиновники фискальной службы и таможни.
- Также ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, уклонение от уплаты налогов. 2 декабря 2019 года относительно одесского бизнесмена внесли залог в размере 70 миллионов гривен.
- 9 декабря полиция надела "электронный браслет" на подозреваемого в организации махинаций на таможне.
- Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в один миллиард долларов.
Смотрите видео расследования "Следствие.Инфо" о "короле контрабанды" Альперине:
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