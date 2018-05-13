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С мая территориальные общины могут присоединяться к городам: какие преимущества такого союза

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Они добровольно отказались от независимости. И не жалеют. Так уверяют те, кто приобщился к объединенным территориальным общинам. С мая перечень тех, кто может объединяться, – расширился.

Медицина – это существенное преимущество в по причинам объединиться. А еще дети смогут получить качественное образование. Ведь своих школ в Коцюбинском не хватает, а в столичные попасть почти невозможно. Большинство населения работает в Киеве, однако коммунального транспорта, который соединяет населенные пункты, нет.

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Для любых коцюбинских пенсионеров – это мечта, чтобы ты сел на метро и не платил. Чтобы ты сел в общественный транспорт и не платил. Студенческие проездные начинают действовать,
– рассказала жительница Коцюбинского Ирина Федорив.

Заинтересованы объединяться с меньшими соседями и города. Коростышев - город, который славится своим живописным каньоном. А теперь он известен не только этим. Ведь объединенная территориальная община по численности является одной из крупнейших в Житомирской области. К городу решили присоединиться 25 сел.

В общине активно ремонтируют садики и школы. Как и в самом городе, так и в селах. Ведь бюджет увеличился втрое. В частности, за счет средств, которые для ОТО выделяет государство.

А еще скоро рядом с такими объединениями должны появиться новые. Когда территориальная община сел начнет приобщаться к городам областного значения. То есть такому, который считается экономическим центром и где проживает больше 50 тысяч. Раньше к таким союзам были повышенные требования и из-за бюрократии, и сложных выборов на них не соглашались. С первого мая процедура намного легче.

К слову, децентрализация дает перенос власти и денег на уровень местной общины.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости Киева Новости политики Новости Житомира Децентрализация
Источник: 24 Канал
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