С Майдана на Донбасс: в Киеве состоялась премьера документального фильма "Первая сотня"

В рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA состоялась премьера фильма "Первая сотня" авторов Ярослава Пилунского, Юрия Грузинова и Юлии Шашковой. Лента открыла национальную конкурсную программу.

Переполненный зал на 400 мест. Ни одного свободного места. "Первая сотня" подробно рассказывает о событиях Революции Достоинства и начале войны на Донбассе через истории людей, которые стали их активными участниками и первыми вышли на борьбу против системы, а затем – против внешнего врага.

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Десятки людей пришли на премьеру документального фильма "Первая сотня"

Съемочная группа работала в самом центре событий – на Майдане во время Революции Достоинства бок о бок с активистами "Первой сотни" и на Донбассе с первыми добровольцами. Главные герои фильма – участники исторических событий – предстают перед зрителями без нимба над головой. Авторы их не идеализировали и напрямую не вмешивались в события.

Это два постоянных чувства, которые борются. Независимый взгляд на события, отстраненный, и участие в этом процессе. Наверное, это было самое сложное во время съемок – выйти за рамки своей гражданской позиции и быть независимым наблюдателем,

– рассказал после просмотра соавтор фильма Ярослав Пилунский.



Ярослав Пилунский – один из авторов фильма

Авторы киноленты рассказали, что сразу же взяли курс на съемку документального кино.

Идея была сразу понятной. Мы просто начали погружаться внутрь событий. А каким будет финал – мы не знали до самого конца. Мы отдали жизни право писать это сценарий,

– говорит Ярослав Пилунский.

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В фильме нет прямых интервью, авторы постоянно наблюдают за героями со стороны. В свою очередь, участники документалки очень близко подпустили к себе съемочную группу. На камеру не фальшивили, потому что просто ее не замечали. Теперь со смехом вспоминают события 2014-го.

Презентация документального фильма "Первая сотня"

"Сначала они говорили, что все запикают и все, что не нужно – вырежут. А если серьезно, то я их не замечал, потому что не до них было. Хватало работы. Они там бегали... единственное, что приходилось кричать "Слава, прыгай оттуда!"... Приехали с бронежилетами и касками. Я сказал: "Ребята, мне не к вам. Хотите снимать – снимайте, только не трогайте меня". В машину посадили и уехали. Главное, что там не забыли", – теперь в шутку вспоминает события лета 2014-го один из главных героев фильма Андрей Янченко.

Главные герои фильма "Первая сотня"

Андрей Янченко и его жена Евгения – одни из центральных героев документальной ленты. Во время Революции Достоинства он был заместителем сотника первой сотни Самообороны Майдана, впоследствии возглавил 42 сотню "Львовская брама". А уже в апреле, после победы Евромайдана, начал создавать добровольческий батальон "Киевская Русь", который в основном состоял из участников революции.

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Евгения все время была рядом с мужем. На Майдане оказывала пострадавшим медицинскую помощь, впоследствии уехала на фронт в качестве медика-волонтера. Их супружеская история – о войне, борьбе, любви и новой жизни, которая зародилась под простреленным небом Донбасса.

Главные герои фильма – Андрей Янченко и его жена Евгения

"Первая сотня" – это история страны без лишнего пафоса и простыми словами. В основном, нецензурными. Поэтому фильм из-за большого количества ругательств могут не пропустить во всеукраинский прокат. Ведутся переговоры. А впереди у творческой команды международные фестивали. В частности, "Первую сотню" покажут на Берлинале и на международном фестивале документального кино в Амстердаме.

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Лента хорошо освежает память. Через 4 года с начала войны просто необходимо напомнить как первые добровольцы ехали на фронт. С дорожными сумками, без надлежащей формы и подготовки. В кроссовках и с пакетами "Мивины" в рюкзаке. Но с непоколебимой верой в добро и справедливость.

Проект "Первая сотня" стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино. Господдержка фильма составила почти 2 миллиона гривен, что составляет 50% общей стоимости фильма.

Смотрите видео трейлера документального фильма "Первая сотня":

Юбилейный пятнадцатый Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA будет проходить в Киеве до 30 марта. Показы проходят в кинотеатрах "Октябрь", "Украина" и в креативном пространстве IZONE. Ознакомиться с программой можно на сайте фестиваля.