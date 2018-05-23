С одним из символов финала Лиги чемпионов в Киеве произошла неприятность: фото

Специально к финалу футбольной Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК "Олимпийский", в Киеве возле Бессарабской площади был установлен большой надувной мяч, правда 23 с этой конструкцией произошел конфуз – она сдулась и повисла на фиксирующих стропах.

Об этом пишет ресурс "Информатор"

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"К знаменательному футбольному событию огромные надувные мячи установили по всему центру столицы. Но один из них не дождался старта мероприятия и "соскучился", превратившись в резиновый блин, повисший на веревках", – иронично отмечают журналисты.

Инцидент произошел на Бессарабской площади в Киеве

Причина, почему такое случилось, не называется, правда в издании предположили, что виновными в этом могут быть хулиганы, которым захотелось его проткнуть.

Кроме того, как подчеркивается в материале, кто-то мог совершить попытку похищения конструкции под покровом ночи, повредив ее в процессе, или же виной инцидента могла стать плохо закрепленная заглушка, через которую постепенно выходил воздух.

В итоге лигочемпионовский мяч превратился в резиновый блин, повисший на веревках

Также представители ресурса ожидают, что в ближайшее время символический лигочемпионовский мяч все же починят.

Напомним, в рамках финала Лиги чемпионов на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция игры.



Что касается самой главной игры сезона в Европе, то она состоится между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем".