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      Садовый объяснил, почему обнародовал "мусорное" соглашение Порошенко

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      Садовый объяснил, почему обнародовал соглашение Порошенко
      Садовый объяснил, почему обнародовал соглашение Порошенко / 24 канал

      Андрей Садовый устроил брифинг под Администрацией Президента, где адресовал Петру Порошено обвинения в шантаже. Садовый обнародовал текст тайного соглашения, которое ему предлагал подписать президент в 2016 году во время "мусорной блокады" Львова.

      Городской голова Львова Андрей Садовый в эфире 24 Канала рассказал, что Порошенко предлагал подписать соглашение согласно которому "Самопомич" должна была перейти в другое подчинение, и тогда "блокада" бы снялась.

      Читайте также: Мусороперерабатывающий завод во Львове: кто и почему стремится сорвать его строительство

      "Текст соглашения Олегу Березюку передал заместитель руководителя Администрации Президента. Мы отказались от подписания. К слову, Березюк еще имел беседу с Порошенко, во время которой объяснил, что это недопустимо, чтобы президент страны делал такие предложения", – сказал Садовый.

      Год мы прожили в "мусорной блокаде". Позже Оксана Сырои, Олег Березюк и Тарас Пастух имели голодовку возле Администрации Президента. Если бы не их мужественный поступок, если бы не поддержка всех украинцев, если бы не обращение глав церквей – не знаю, чем бы это закончилось. Тогда было четкое требование к президенту остановить мусорную блокаду,
      объяснил кандидат в президенты.

      По его словам, на прошлой неделе представитель президента председатель Львовской областной государственной администрации заявил публично, что он не допустит строительство мусороперерабатывающего завода. Это тогда, когда Европейский банк дал деньги, когда уже определено место, есть проект, тендерные процедуры.

      "Я понимаю, что никто помогать не будет, но не мешайте, не вставляйте палки в колеса. Польша имеет таких 150 заводов, а Украина – ни одного. Львов готов к этому, чтобы показать пример, но есть блокады, проблемы. У нас война, у нас люди гибнут, а они дальше думают, как Садового "лупить". Они вредят всем украинцам", – рассказал лидер партии "Самопомич".

      Я думал, что до этого не дойдет (об обнародовании соглашения, – 24 канал). Однако заявления руководителя ОГА, который это делает по команде президента, о запрете строительства завода во Львове, то это уже предел. В мне голову такое не приходило, что они пойдут на этот шаг. Поэтому мы выкладываем эти "карты", пусть народ знает, кто есть кто в нашей стране,
      – добавил Садовый.

      Что такое мусорная блокада Львова?
      В мае 2016 года на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей, которые пытались обуздать огонь. После трагедии свалку закрыли. Вследствие трагедии Львов и еще 4 района области не имели куда вывозить мусор, поэтому городские и областные власти подписали с мэрами 19 городов Львовщины меморандум, который предусматривал утилизацию мусора в течение двух лет на полигонах области. Однако, на деле началась масштабная мусорная блокада.
      В феврале 2019 года председатель ЛОГА Олег Синютка встретился с жителями Вознесение (район во Львове), что выступают против строительства, и заявил, что направит обращение в Министерство экологии о невозможности его строительства. Следовательно, фактически перед стартом строительства завода председатель ЛОГА пытается заблокировать реализацию проекта.

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      Теги: Администрация Президента Петр Порошенко Новости Львова Мусорная блокада Львова Андрей Садовой Новости Украины
      Источник: 24 канал
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