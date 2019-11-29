Садовый рассказал, почему его политически преследуют

Городской председатель Львова Андрей Садовый считает дело против себя политическим преследованием, которое на самом деле вредит громаде города и Украине в целом.

"Садовый – мэр, который выполняет свои функции, хочет делать их качественно. Потому что я родился во Львове и всегда болею за свой город", – сказал Садовый в интервью LB.ua в ответ на вопрос, зачем его преследуют.

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На самом деле, Садовый имеет высокий рейтинг доверия в городе Львове. Возможно, это кому-то не нравится,

– добавил мэр.

На тезис журналиста о том, что это может не нравиться только Петру Порошенко, Садовый сказал: "Однозначно. Возможно, таким образом подставляют и Зеленского. Потому что он, наоборот, заинтересован в развитии Львова".

С точки зрения политики, я не вижу никаких проблем с стороны президента Зеленского или со стороны Гончарука. Они как раз заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован. А другие мне не интересны,

– отметил Садовый.

Заметим, накануне Садовый заявил, что пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности, ведь дело в отношении мэра города блокирует работу компании СТР, которая планирует построить во Львове индустриальный парк.

Что известно о деле Садового

Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен. Компания планирует построить под Львовом индустриальный парк (где будут работать различные производства) на 3 тысячи рабочих мест со средней зарплатой 10 тысяч гривен.

В деле продажи земли 27 ноября суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч 550 гривен. Прокуроры же требовали 50 миллионов залога. По их мнению, город продал инвестору землю по заниженной цене, а рыночная цена участка составляет якобы 140 миллионов гривен.

На самом деле стоимость земли оценивал не горсовет Львова, поскольку не имеет таких полномочий, а сертифицированная компания. Последняя и определила, что участок стоит 54 миллиона гривен.

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В подозрении Садовому также говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине города. На самом деле есть решение суда, который установил, что участок таки принадлежит общине Львова.

Заметим, что это дело является старым и в его пределах правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова. А самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.