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      Самоубийца-неудачник: в Киеве женщина бросилась под колеса маршрутки

      9 Читати новину українською

      12 октября в Киеве на Броварской окружной женщина по непонятным причинам бросилась под колеса автобуса, наполненного пассажирами, который ехал в направлении столицы.

      Момент инцидента снял видеорегистратор другого автомобиля, который ехал за автобусом. На видео видно, что автобус ехал без превышения скорости. Об этом поведало издание "Информатор".

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      Женщина спокойно стояла на обочине, однако когда увидела, что приближается маршрутка, выбежала на дорогу и бросилась под колеса.

      Удар был не сильный, поэтому она выжила. С переломами обеих ног женщина в больнице. Что побудило ее броситься под автобус пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливают полицейские. А вот водителю микроавтобуса еще долго оправляться от испуга.

       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Авто Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
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