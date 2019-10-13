Самоубийца-неудачник: в Киеве женщина бросилась под колеса маршрутки

12 октября в Киеве на Броварской окружной женщина по непонятным причинам бросилась под колеса автобуса, наполненного пассажирами, который ехал в направлении столицы.

Момент инцидента снял видеорегистратор другого автомобиля, который ехал за автобусом. На видео видно, что автобус ехал без превышения скорости. Об этом поведало издание "Информатор".

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Женщина спокойно стояла на обочине, однако когда увидела, что приближается маршрутка, выбежала на дорогу и бросилась под колеса.

Удар был не сильный, поэтому она выжила. С переломами обеих ног женщина в больнице. Что побудило ее броситься под автобус пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливают полицейские. А вот водителю микроавтобуса еще долго оправляться от испуга.