Автобус столкнулся с бусом на Буковине: пострадали 9 человек, среди них беременная и дети

На трассе вблизи села Диновцы Новоселицкого района на Буковине произошла авария. Рейсовый автобус "Черновцы-Харьков" врезался в микроавтобус Volkswagen.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.

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А вот пострадавших с автобуса пришлось госпитализировать. В больницу попали девять человек, в том числе беременная женщина и четверо детей.



Авария на Буковине

Известно, что в одной из пострадавших – 17-летней девушки – переломом челюсти и левой руки.

Как сообщает ГУ ЧП в Черновицкой области, 59-летний водитель рейсового автобуса (житель Хмельницкого) не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом. За рулем Volkswagen был 29-летний местный житель.



Рейсовый автобус "Черновцы-Харьков"

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Отметим, что накануне в Запорожье маршрутное такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате по меньшей мере один человек погиб, также есть много пострадавших.