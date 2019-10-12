Автобус столкнулся с бусом на Буковине: пострадали 9 человек, среди них беременная и дети
На трассе вблизи села Диновцы Новоселицкого района на Буковине произошла авария. Рейсовый автобус "Черновцы-Харьков" врезался в микроавтобус Volkswagen.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области.
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А вот пострадавших с автобуса пришлось госпитализировать. В больницу попали девять человек, в том числе беременная женщина и четверо детей.
Авария на Буковине
Известно, что в одной из пострадавших – 17-летней девушки – переломом челюсти и левой руки.
Как сообщает ГУ ЧП в Черновицкой области, 59-летний водитель рейсового автобуса (житель Хмельницкого) не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом. За рулем Volkswagen был 29-летний местный житель.
Рейсовый автобус "Черновцы-Харьков"
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Отметим, что накануне в Запорожье маршрутное такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате по меньшей мере один человек погиб, также есть много пострадавших.