Samsung Galaxy S10 может получить популярную деталь

Компания Samsung может оснастить свой будущий флагман Galaxy S10 тремя камерами на задней панели.

Об этом пишет корейское издание Investor.



Как известно, ранее такую камеру получил смартфон Huawei P20 Pro.

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"Samsung, который получил ниже, чем ожидалось, спрос на свою новую линейку Galaxy S9, рассмотрит возможность оснащения своего следующего премиального телефона тремя камерами и трехмерным датчиком, чтобы оживить интерес к своим смартфонам", – рассказал аналитик KB Securities Ким Донг-вон.



Тройной блок основной камеры позволяет делать более четкие фото под разными углами. Это дает дополнительные возможности масштабирования и может быть использовано для дополненной реальности.

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