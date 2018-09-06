Samsung готовит смартфон Galaxy P: что о нем известно

В то время, как Apple решила навсегда отказаться от идеи встроить сканер отпечатков пальцев в дисплей, компания Samsung продолжает работать в этом направлении. Южнокорейский производитель почти закончил работать над дисплейным сканером и практически готов показать его вместе с новым смартфоном.

Об этом говорится на странице одного из инсайдеров в Twitter.

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Если информация инсайдеров верна, запуск первого аппарата Samsung со сканером отпечатков в дисплее сначала произойдет только в Китае. Это связано с присутствием на рынке Поднебесной нескольких смартфонов с поддержкой аналогичной функции, на работу которых производитель намерен ориентироваться в будущем.

Samsung may use UD fingerprint on new smartphone for China market. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) 5 вересня 2018 р.

Поскольку будущий смартфон Samsung с дактилоскопическим сканером в дисплее будет тестовым и выйдет ограниченным тиражом, то, скорее всего, он будет принадлежать к экспериментальной линейке Galaxy P. В случае провала новинки это позволит вендору свернуть его производство и незаметно вывести модель с рынка.

По той же причине не стоит рассчитывать на серьезное аппаратное наполнение смартфона. Вероятно, Galaxy P получит один из процессоров Exynos средней мощности, 3 ГБ оперативной памяти и двойную камеру. Не исключено, что будущая новинка будет внешне и внутренне похожей на Galaxy A8, отличаясь от него только дисплейным дактилоскопом.

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